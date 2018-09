González Pons (PP) advierte a Grecia de los peligros de volver al "populismo" para la recuperación económica

Durante un debate en Pleno en el Parlamento Europeo, el 'popular' ha aseverado a Tsipras que el desarrollo económico en un país democrático y, en concreto, en Grecia no puede pasar por los extremismos, porque, a su juicio, "la extrema derecha es tan peligrosa como la izquierda".

En concreto, González Pons ha advertido de que, ahora, el primer ministro griego tiene dos opciones: "continuar por el camino de las reformas, que ha devuelto a Grecia a la senda de la prosperidad y el bienestar, o dejar que el populismo y el radicalismo se impongan de nuevo en su Gobierno".

En este contexto, el líder del PP en el Parlamento Europeo ha indicado que, en 2015, Tsipras "se equivocó", porque estuvo "jugando a confundir Europa con la troika, los especuladores y los mercaderes del dinero, cuando, en realidad, la Europa de los ciudadanos ha sido su salvación".

En su opinión, ahora tiene la oportunidad de cambiar de rumbo y de "elegir la opción acertada", de tal modo que se impulse el crecimiento económico en Grecia. No obstante, ha advertido de que esta decisión no puede pasar por el populismo, que "no es ni de derechas ni de izquierdas".

LOS CONTRIBUYENTES EUROPEOS RESCATARON A GRECIA

Asimismo, González Pons ha señalado que "no fue la Europa de los bancos y las corporaciones la que sacó a Grecia del abismo", sino que fueron los "contribuyentes" que "cada mañana se levantan para trabajar", "los ahorros de los jubilados" y los "pequeños empresarios".

En este contexto, ha reiterado que "Grecia está saliendo de su grave crisis económica gracias al esfuerzo de los ciudadanos griegos y al apoyo de la UE". Todo esto, junto con Tsipras, que "ha sido un actor imprescindible" en la ejecución del programa de rescate del país, ha reconocido.