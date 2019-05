González Pons dice no poder celebrar el Día de Europa "con una sonrisa" tras los últimos acontecimientos en Venezuela

"Durante la noche, el vicepresidente de la Asamblea Nacional ha sido secuestrado y probablemente a esta hora está siendo torturado, la libertad de los europeos no es verdadera libertad si no es compartida, la democracia de los europeos no es verdadera democracia si no es compartida", ha señalado ante los medios.

Ha remarcado que en Venezuela "viven millones de europeos, pero también millones de americanos que comparten nuestros valores" y "lo mismo en que 1945 la lucha por la democracia mundial se libró en Europa, hoy la lucha por la democracia europea también se libra en Venezuela, en Nicaragua o en Cuba".

González Pons ha visitado a los alumnos del colegio Pío XII de València que participan en tres Programas Erasmus, coincidiendo con la celebración del Día de Europa, y ha señalado que no hay mejor forma de hacerlo que acudir a "un colegio ejemplar que gracias a los programas europeos está intercambiando experiencia, conocimiento y relaciones con distintos colegios de la Unión Europea (UE)" porque si esta es algo es "un proyecto para los jóvenes".

Ha recordado que en el pasado la UE "sirvió para devolvernos la paz, pero de cara al futuro para lo que sirve de verdad es para los lazos que se crean entre los jóvenes, que garantizan un futuro de paz, de solidaridad y de prosperidad".

Por ello, considera que este día "debería celebrarse en los colegios" y ha agregado: "Cuando se dice que el Día de Europa debería ser fiesta estoy de acuerdo, pero fiesta escolar más que laboral, el resto de los europeos hacemos bien el día trabajando para que la UE sea más próspera, pero los alumnos no, tendrían que tener fiesta porque es el día del futuro de los niños y los jóvenes".