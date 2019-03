González (PP) ve en el procés un "desafío gravísimo" pero puede no ser "lo más procedente" compararlo con el 23F

La vicesecretaria de Comunicación del PP, Marta González, ha asegurado este miércoles que el 'procés' es un "desafío gravísimo" y uno de los retos "más graves" a los que se enfrenta la democracia, pero ha admitido que puede que no sea "lo más procedente" compararlo con el golpe de Estado del 23 de febrero.

De esta forma se ha referido, a preguntas de los periodistas, a las declaraciones de la candidata del PP catalán en las elecciones generales, Cayetana Álvarez de Toledo, quien este pasado martes consideró que el proceso independentista, concretamente la declaración unilateral de independencia (DUI) votada por el Parlament el 27 de octubre del 2017, es "más peligroso" para la democracia española que el golpe del 23F.

En su opinión, se puede decir que "estamos ante uno de los retos más importantes de nuestra historia democrática, y eso no lo niega nadie", aunque, según ha añadido, "hacer comparaciones a lo mejor no es quizá lo más procedente". No obstante, ha insistido en que "desde luego estamos frente a un desafío importantísimo y gravísimo".

Preguntada en concreto si Álvarez de Toledo se 'excedió' ál comparar la DUI con el 23F, Marta González, ha precisado que "en absoluto ha dicho eso". "Solamente decir que estamos ante un reto dificilísimo y de los más graves de nuestra democracia", ha insistido.

Según ha indicado, estamos "en pleno juicio" por el procés y se está juzgando "a personas que tenían responsabilidades importantísimas dentro del gobierno de una comunidad autónoma". A su entender, "el propio juicio demuestra la importancia de los acontecimientos y la gravedad de esos acontecimientos vividos".

LAS LISTAS DEL PP

Por otra parte, Marta González ha asegurado que las listas para las elecciones generales del 28 de abril estarán cerradas "en muy breves días", y ha dicho no percibir malestar en su partido en relación a este proceso.

Preguntada por los periodistas por el proceso de confección de las listas electorales, González ha dicho que "los movimientos de confección de listas, y en este caso son muchas listas las que hay que confeccionar, son siempre complicados en un partido, y este momento no es muy diferente a otros vividos en otros procesos electorales".

Tras recordar que ya se han presentado los "números uno" al Congreso y también se hará la presentación de candidatos al Senado, que se hace por primera vez "dada la importancia que tiene precisamente el Senado en este momento que estamos viviendo", ha asegurado que el tema de las listas "estará cerrado en muy breves días".

Marta González ha indicado que no percibe 'malestar' en el partido por la confección de las listas, y ha insistido en que "son momentos en los que hay que elegir a unas personas con respecto a otras que podrían también formar parte de esas candidaturas, pero no caben todos y hay que elegir a unas y a otras no".

"Son momentos que siempre, en cualquier partido político, siempre presentan cierta dificultad, pero no hay más dificultad en esta ocasión que en otras", ha reiterado la dirigente del PP.

González ha realizado estas declaraciones en la localidad vizcaína de Sestao, acompañada de la secretaria general del PP vasco, Amaya Fernández. Ambas se han desplazado hasta allí para analizar la situación de la industria vizcaína.