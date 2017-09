González Jabonero pide una reflexión por la participación "demasiado baja" en las primarias del PSOE-M

González Jabonero, que ha quedado el último de los tres candidatos que se presentaban, con un 8,49 por ciento de los votos emitidos, ha querido resaltar tras dar su enhorabuena a Franco que "la mitad del partido no ha participado en el proceso de primarias" y "ha decidido quedarse en casa desconectada absolutamente" con el partido.

El que fuera uno de los diputados cercanos al ex secretario general del PSM Tomás Gómez ha indicado que esto, en su opinión, significa que los que se han quedado en casa están "rechazando un modelo de partido que no les convence" y por eso "no han participado de la fiesta".

Por eso, cree que debe ser "el primer reto", mejorar la participación, que, a su juicio, es "demasiado baja" pues ha superado ligeramente el 50 por ciento. "Estoy convencido de que va a hacer lo que esté en su mano para cambiar la situación de dinámica negativa de participación del partido y en el futuro resolver la situación", ha dicho.

También ha agradecido el apoyo que ha recibido su candidatura y ha defendido el "compromiso" de que han abierto "un nuevo espacio". Por eso, ha asegurado que van a aportar sus ideas "para seguir fortaleciendo" el partido y mejorar su situación.

Jabonero, que primero ha felicitado a Franco por teléfono y después en persona, lo ha querido hacer también públicamente por su "clara victoria" y le ha asegurado que va a contar con el "apoyo" de todos los compañeros del partido, empezando por su candidatura.