Los Gobiernos vasco y central no llegan a un acuerdo sobre la Ley de Adicciones, que podría ser recurrida hoy ante el TC

Los Gobiernos central y vasco no han llegado a un acuerdo sobre la Ley de Atención Integral de Adicciones y Drogodependencias, la llamada Ley de Adicciones, cuyo plazo para ser recurrida ante el Tribunal Constitucional finaliza este viernes.

A escasas horas de que expire el tiempo establecido para formalizar la impugnación, ambas partes admiten la práctica imposibilidad para llegar a un acuerdo, que ya dan por "descartado".

Las dificultades de consenso se han planteado en torno al artículo 83 de la norma vasca sobre los clubes de cannabis. El propio presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha afirmado que esta Ley tiene similitudes con la que se aprobó y recurrió en Navarra en relación a estos clubes, y ha apuntado que "no es por una posición política, sino en referencia a una droga ilegal".

En este sentido, ha destacado que, si no se llega a un acuerdo, es "muy probable que acabe en el Constitucional". "Hay que intentar siempre la vía del diálogo y no llegar a los tribunales, pero habrá ocasión en que no podrá ser así", ha añadido.

Por su parte, el Gobierno vasco afirmó este jueves que, "haya acuerdo jurídico o no en torno a esta Ley, lo lógico sería que el Gobierno español no la recurriera". A lo largo de esta jornada se conocerá, finalmente, si el Ejecutivo del PP materializa su recurso ante el alto Tribunal.