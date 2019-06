El Gobierno vasco dice que "no sería un drama" volver a prorrogar las cuentas, pero buscará un pacto "hasta el final"

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha asegurado este martes que "no sería un drama" prorrogar los presupuestos por segundo año consecutivo, aunque ha afirmado que el Ejecutivo trabajará "hasta el final" para llegar a un acuerdo con la oposición que permita aprobar las cuentas de 2020. Además, ha anunciado que en el presupuesto puede haber disponibilidad de recursos para "dar juego" a la negociación con la oposición, a la que ha pedido "altura de miras".

Erkoreka, que ha comparecido ante los medios de comunicación tras el Consejo de Gobierno semanal, ha explicado que el Ejecutivo vasco ya ha concertado reuniones con EH Bildu y Elkarrekin Podemos para iniciar las conversaciones en torno a un posible acuerdo presupuestario.

El portavoz del Gobierno ha reconocido que el gabinete de Iñigo Urkullu afronta este proceso con "realismo" y con una apelación a la "responsabilidad". Según ha explicado, el Gobierno del PNV y el PSE-EE es consciente de su situación de minoría en el Parlamento Vasco, por lo que necesita llegar a un acuerdo con al menos uno de los tres grupos de la oposición (EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP) para garantizarse la aprobación de las cuentas de 2020.

"FUNDAMENTALES"

Erkoreka ha explicado que el consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, trasladará al resto de grupos que los presupuestos de 2020 son "fundamentales" para consolidar el crecimiento económico y del empleo, así como para seguir garantizando unos servicios públicos de calidad.

El proyecto presupuestario para el próximo año resulta "estratégico", ya que, según ha indicado, sentará las bases de la próxima legislatura --que en principio se ha de iniciar en 2020--, y porque resulta determinante para consolidar la recuperación económica de Euskadi en un contexto de "incertidumbre".

Además, ha asegurado que la evolución económica de los últimos años apunta a la "posible" existencia de una "disponibilidad de recursos" que pueda "dar juego" a la negociación con los grupos de la oposición.

El portavoz del Gobierno también se ha referido a la incidencia que puede tener sobre las negociaciones presupuestarias el malestar expresado por el PP por los acuerdos entre el PNV y EH Bildu en los ayuntamientos de Labastida y Laguardia, que han impedido a los 'populares' gobernar en ambas localidades alaveses pese a haber sido la lista más votada.

"PUERTAS ABIERTAS"

Erkoreka ha asegurado que el PP --con el que el Ejecutivo todavía no ha podido cerrar un encuentro para hablar sobre las presupuestos-- "sabe de primera mano" que el Gobierno Vasco mantiene las "puertas abiertas" a la negociación, una disposición que ha hecho extensible a EH Bildu y a Elkarrekin Podemos.

Según ha explicado, el Partido Popular puede ser uno de los "actores" que tenga un papel relevante para avanzar hacia los objetivos de consolidar la recuperación económica y el sostenimiento de los servicios públicos.

En todo caso, ha reconocido que lo sucedido el pasado sábado en la constitución de algunos ayuntamientos "ha podido generar cierto malestar en el PP". No obstante, ha pedido a esta formación, así como a los otros dos grupos de la oposición, que actúen con "altura de miras" y poniendo el interés general "por encima de las posiciones partidistas".

De esa forma, ha considerado que el presupuesto de 2020 tiene la "suficiente importancia" como para que las negociaciones respecto al mismo no se "mezclen" con otras cuestiones.

Erkoreka, que ha rechazado pronunciarse sobre la "revolución fiscal" que exige el PP porque desconoce el contenido de dicha propuesta, ha asegurado que el Ejecutivo afronta las negociaciones presupuestarias con una postura "honesta y abierta".

Aunque ha subrayado que el Gobierno tratará de alcanzar un acuerdo "hasta el último momento". No obstante, ha afirmado que si, al igual que sucedió el año pasado, no es posible cerrar un pacto presupuestario, el hecho de tener que prorrogar las cuentas por segundo año consecutivo "no sería un drama".

De hecho, ha recordado que, desde un punto de vista técnico, es "posible" activar una segunda prórroga presupuestaria en el caso de que resulte necesario.