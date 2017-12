Gobierno valenciano responde a Montoro que no habrá ajustes en las cuentas de 2017

Soler ha hecho estas declaraciones en Castellón al ser preguntado por la prensa, tras la reunión que ha mantenido con el presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (Ascer), Isidro Zarzoso.

Al encuentro también ha acudido el presidente del Consell, Ximo Puig, quien ha dicho que en estos momentos "no se pueden hacer más recortes" y que su gobierno seguirá "garantizando unos servicios públicos de la mayor calidad posible y mejorando la calidad de vida de los ciudadanos de la manera más eficiente". El 'president' también ha señalado que "obviamente no se puede cumplir" si los valencianos no tienen los recursos suficientes y ha recordado la situación de infrafinanciación de la Comunitat Valenciana.

Por su parte, Soler ha sostenido que "la mejor medida tiene que venir de Madrid y es cambiar el sistema de financiación autonómico". En esta línea, Puig ha recordado al ministro Cristóbal Montoro que "tiene que cumplir la palabra del presidente -del Gobierno, Mariano Rajoy- que dijo que en 2017 se proclamaría un nuevo sistema de financiación".

"En la Comunitat Valenciana, no tenemos autonomía financiera suficiente", ha señalado Soler y ha denunciado el conseller que esto significa "un problema gravísimo de no aplicación de la constitución por lo que se refiere a las finanzas públicas en el caso del territorio valenciano".