Gobierno vasco cree que la situación en Cataluña "aconseja poner cauces dialogados" con "más intensidad que antes"

En una entrevista concedida a la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Erkoreka ha señalado que los comicios catalanes "nos sitúan de nuevo en la posición en la que estábamos" y las fuerzas independentistas obtienen "prácticamente la misma representación porcentual, algo menos del 50%", pero "constituyen la mayoría en la Cámara".

No obstante, ha destacado que, pese a que la situación es "la misma básicamente", ahora se produce con una participación del 80% en las elecciones, lo que "aconseja poner en marcha cauces dialogados para buscar una salida política al conflicto quizá con más intensidad que antes porque la sociedad lo pide con más claridad, con más contundencia si cabe".

De este modo, ha señalado que se "deja otra vez la cuestión sobre el alero del Gobierno central, que también tiene algo que hacer al respecto y tiene que seguramente reformular su política en relación con Cataluña". En este sentido, ha señalado que el PP, que "es el que ha pilotado las medidas adoptadas desde el Gobierno central, ha obtenido un resultado tan pésimo que resulta difícil no interpretarlo como un 'muy deficiente' por parte de la ciudadanía catalana".

Por tanto, ha insistido en que "algo tendrá que hacer para cambiar su estrategia hasta ahora y para que la respuesta sea distinta", una vez que se ha constatado que la posición de la sociedad catalana "no se ha modificado de manera relevante".

"LA DUI NO SE PRODUJO"

Por otro lado, ha reiterado que, a su entender, "la DUI no se produjo propiamente", de manera que, si bien hubo "amagos" y "convocatorias de actos parlamentarios", sin embargo "en ningún momento hubo una declaración formal de ese tipo". Según ha indicado, aunque hubo "un escrito que lo hace, no se somete a votación y lo que se acuerda formalmente no es una declaración unilateral de independencia".

El portavoz del Gobierno Vasco ha señalado que no conoce "a nadie que haya reivindicado la corrección y la bondad del planteamiento sobre el que descansó aquel pleno parlamentario".

Según ha indicado, "incluso quienes lo impulsaron reconocían que plantear un debate en aquellas condiciones, con los informes en contra de todos los asesores, de los letrados de la Cámara, y en las condiciones que se configuraron para la participación de la oposición, no era un ejemplo ideal". De este modo, ha recordado que justificaron su planteamiento en el hecho de que "todos los intentos anteriores de organizar un debate parlamentario a través de los cauces ortodoxos y reglamentariamente previstos habían sido imposibles".

Asimismo, ha explicado que, durante "tres o cuatro semanas", el lehendakari, Iñigo Urkullu, estuvo "muy pendiente" de lo que sucedía en Cataluña y "trabajó muchísimo y estuvo muy dedicado al empeño" de buscar "fórmulas de entendimiento, de encuentro y de diálogo, que habilitaran salidas razonables y acordadas", aunque, según ha lamentado, "no fue posible al final".