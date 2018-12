Política

http://www.teinteresa.es/politica/Gobierno-sancionar-Fundacion-Francisco-Franco_0_2142385982.html

El Gobierno explica que no se puede sancionar a la Fundación Francisco Franco por que no presente sus cuentas

El Gobierno ha explicado al Senado que no se puede sancionar a la Fundación Francisco Franco ni cabe su disolución por que no cumpla con la obligación legal de presentar sus cuentas anuales, ya que las normas que regulan la actividad de las fundaciones no prevén "consecuencia legal expresa" por no hacerlo.