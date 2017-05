El Gobierno no fue a la reunión del Palau para no entrar en "el juego"

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, ha asegurado hoy que el Gobierno no acudió a la reunión del Comité del Consorcio del Palau de la Música el pasado día 12 porque para no entrar en la "pelea" entre el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat y no "hacerles el juego".

Así lo ha indicado Méndez de Vigo en el pleno del Congreso de control al Gobierno en respuesta al portavoz parlamentario de En Comú Podem, Xavier Domenech, que le ha pedido explicaciones por ausentarse de la reunión del Consorcio del Palau que evitó actuar contra CDC en el caso del 3 por ciento y ha relacionado este hecho con el apoyo del PDeCAT al decreto de la estiba.

Domenech ha considerado sorprendente que el Gobierno central defienda la misma posición "exactamente" que el Gobierno de la Generalitat sobre el hecho de que el Palau no pueda sumarse a la causa "para recuperar el dinero que le fue escamoteado" y ha acusado a ambas Administraciones de mantener "un pacto de silencio".

El Gobierno no acudió a la reunión "porque sabíamos que esto es una pelea entre el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat y dentro de la Generalitat entre PDeCA y Esquerra y nosotros queremos los intereses generales, recuperar el dinero y no meternos en las batallas políticas en las que están ustedes", ha asegurado Méndez de Vigo.

"No nos interesan las futuras elecciones de Cataluña, no hemos ido por no hacerles el juego a ustedes", ha recalcado el ministro, que ha atribuido las afirmaciones del diputado a su "imaginación fértil".

Méndez de Vigo ha explicado que la posición que sigue el Ministerio en este asunto "es la que dicen los abogados que hay que seguir, es una cuestión puramente técnica y a nosotros lo que nos interesa es que se sancione a los responsables y recuperar el dinero".

Además, ha indicado que en el orden del día de la reunión del Comité Ejecutivo del Consorcio del Palau se hablaba de "debate únicamente y no de conclusiones".

El portavoz de En Comú Podem ha insistido en que con su ausencia, el Ministerio de Cultura hizo efectivo que el Palau no se personase contra Convergencia y aunque ha reconocido que no tiene pruebas, ha señalado que se puede relacionar con el apoyo al decreto de la estiba.

"Sabían que podían delegar el voto y no lo hicieron", ha dicho Domenech que ha señalado que el PP "siendo el partido con más causas de corrupción de toda Europa, no solo se ocupan de las suyas sino que se ocupa también de las de otros y mercadean con la corrupción: eso se llama pacto de silencio, se llama 'omertá'".

La ausencia en esa reunión "hace más clara la visión de que esto es un pacto de silencio para esconderse conjuntamente casos de corrupción", ha indicado Domenech, que ha insistido en que el Gobierno central ha ayudado a que el Palau de la Música "no recupere el 3 por ciento que le fue saqueado".