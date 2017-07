El Gobierno requiere de nuevo al Govern por el 1-O tras su "genérica" respuesta

El Gobierno ha enviado un nuevo requerimiento a la Generalitat de Cataluña para que les dé los certificados de que ninguna partida pública se estaría destinando al referéndum del 1-O, y lo ha hecho debido a la respuesta "genérica" y "obvia" dada por el Govern hasta ahora.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha avanzado esta medida en la rueda de prensa posterior al Consejo de Política Fiscal y Financiera, durante la que ha lamentado la contestación de la Generalitat a la exigencia inicial de que se le envíen los certificados con los nombres de los funcionarios que velan por la legalidad del gasto público.

Esa respuesta ha sido "una obviedad", en palabras del ministro, porque se limita a decir que los responsables de cuidar la legalidad del presupuesto es de los miembros del Govern. "Pero no estamos hablando de eso, sino de los funcionarios", ha dicho.

Lo que pide el Gobierno a raíz de la decisión de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del viernes pasado es "algo sencillo y directo", una solicitud, ha añadido, en la que no se puede ver ni "crispación ni violencia".

Montoro ha destacado que no peligran los pagos del FLA a Cataluña porque, por el momento, no tiene "razón" para pensar que hay desvíos hacia el referéndum "ilegal" del 1 de octubre, y por ello, no se está planteando adoptar ningún tipo de medidas adicionales.