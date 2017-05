El Gobierno dice que quiere una relación "fluida" con Sánchez y minimiza que Rajoy aún no le haya llamado

El portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo, ha asegurado este viernes que quieren mantener una relación "fluida" con Pedro Sánchez y, de hecho, le ha ofrecido trabajar en los pactos de Estado y reformas que anunció Mariano Rajoy en su discurso de investidura. Dicho esto, ha minimizado el hecho de que el jefe del Ejecutivo aún no haya contactado con el líder socialista tras su victoria en las primarias, lo ha enmarcado en una cuestión más bien protocolaria, y se ha mostrado convencido de que ambos van a hablar "mucho".

En una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, tras la reunión del Consejo de Ministros, Méndez de Vigo ha señalado que, tras las primarias del PSOE, ahora se trata de "seguir trabajando con el PSOE" y su "nuevo secretario general" en aquellos temas que "importan" a los españoles. De hecho, ha recordado que ésta ha sido bautizada como la "legislatura del diálogo" porque no hay mayorías y los partidos deben articular pactos.

Tras repasar las medidas que se han alcanzado estos siete meses, algunas con los socialistas como la aprobación del techo de gasto, los objetivos de estabilidad y la subida del salario mínimo, ha afirmado que se trata de proseguir en esa senda de acuerdos que han sido "muy beneficiosos" para la "estabilidad" y los intereses de los españoles.

A renglón seguido, ha enumerado las leyes y reformas que están pendientes, --educación, violencia de género, mejora de la lucha contra la corrupción, pensiones o nueva financiación autonómica-- y ha recalcado que se necesita "estabilidad" para "preservar las reformas que han funcionado" y para continuar en la "senda de crecimiento integrador" que ha iniciado el Gobierno del PP.

¿CUÁNDO LLAMARÁ RAJOY A SÁNCHEZ"

Al ser preguntado si ese mensaje de diálogo que ofrece el Gobierno cuadra con el hecho de que Mariano Rajoy aún no haya llamado a Sánchez para felicitarle, Méndez de Vigo se ha mostrado "completamente seguro" de que ambos van a "hablar y mucho". "Y espero que bien, de todos los temas que importan a España", ha apostillado.

En este sentido, el portavoz del Gobierno ha señalado que esperan seguir teniendo "una relación fluida" con el PSOE como ha tenido "siempre" , máxime cuando, a su juicio, la política reformista está dando resultados "positivos" y debe "continuar".

Preguntado de nuevo si, dado que el Gobierno está convencido que habrá diálogo entre Rajoy y Sánchez, por qué se ha producido ya ese primer contacto, Méndez de Vigo ha dicho a los periodistas que están "más en el protocolo que en la sustancia", ya que con la composición actual del Parlamento habrá que llegar a acuerdos.

En este punto, ha indicado que el Gobierno ya ha "demostrado que es capaz de llegar a acuerdos sin el PSOE", como en la reforma de la estiba o puede ocurrir con los Presupuestos, pero ha señalado que es "bueno" para España y para la "estabilidad" contar con el PSOE. "Por eso, creemos que esa relación tiene que ser fluida y debe ser fluida en el interés de España y en el interés de todos los españoles. Y es lo que queremos que suceda y hago votos porque suceda así", ha apuntado, para reiterar que los españoles verían "positivo" que así fuera.

El PSOE, CON LA UNIDAD DE ESPAÑA Y LA SOBERANÍA NACIONAL

Ante la propuesta que llevará Pedro Sánchez al congreso del PSOE para que el partido asuma que España es un Estado plurinacional, Méndez de Vigo ha señalado al principio que no suelen comentar iniciativas que ni siquiera sabe si se aprobarán, pero sí le ha pedido al primer partido de la oposición que "clarifiquen" sus posiciones. "Creo que el PSOE tenía una posición enormemente clara sobre esta cuestión y es bueno que clarifique cuál es su posición", ha reiterado.

Preguntado si teme que en el seno del PSOE haya ahora un cambio de posición ante el desafío catalán por el referéndum, Méndez de Vigo ha asegurado que mientras no haya un cambio seguirán pensando que el PSOE apoya el articulo 1 y 2 de la Carta Magna. A su entender, es una formación que está "detrás" de la unidad de España, la soberanía nacional y la integridad territorial. "Por tanto, nunca he visto ni he leído ninguna declaración en sentido contrario, al revés", ha concluido.