El Gobierno regional ratifica las medidas para "soterrar absolutamente todas las vías" del tren a su paso por Murcia

El Gobierno de la Región de Murcia ha aprobado este miércoles todos los acuerdos adoptados en el Consejo de Administración de la Sociedad Murcia Alta Velocidad celebrado el pasado 2 de octubre y que prevén una inversión de 606 millones de euros "para soterrar absolutamente todas las vías del tren a su paso por la ciudad de Murcia".

Así lo ha hecho saber el consejero de Presidencia y Fomento, Pedro Rivera, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en cuya reunión ha dado cuenta de los avances logrados en los últimos días, que "consolidan de manera firme e inequívoca el soterramiento de las vías del tren a su paso por la ciudad de Murcia".

Entre los acuerdos adoptados por la Sociedad Murcia Alta Velocidad y ratificados este miércoles por el Gobierno regional se encuentra, en primer lugar, la ejecución de las obras del soterramiento de la estación del Carmen y las vías hacia Barriomar en una sola actuación, lo que "nos va a permitir ganar celeridad en la ejecución de las obras", según Rivera.

Ha señalado que el compromiso de Adif, manifestado públicamente por su presidente, Juan Bravo, y por el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, es que el proyecto "estará redactado antes de fin de año y será presentado en Murcia". Asimismo, la posterior licitación de estas obras se realizaría en la primavera del año 2018. Rivera ha valorado que esto supone un "hecho histórico" que "estaban esperando todos los vecinos".

El consejero ha remarcado que el Gobierno regional "ha trabajado con el Ministerio de Fomento para que ese soterramiento de la estación y Barriomar se ejecutara en una misma fase, que se va a solapar en el tiempo con las obras de la segunda fase que se está realizando actualmente y que abarca el soterramiento desde la estación del Carmen hasta la Senda de los Garres".

Asimismo, el Gobierno regional ha respaldado el acuerdo de la Sociedad Murcia Alta Velocidad para adaptar las obras con el fin de que la vía en esta segunda fase pudiera llegar no a través de una rampa como estaba inicialmente previsto, sino a cota -8, que era una de las reivindicaciones de los vecinos y de la Plataforma Pro-Soterrameinto.

Además, el Gobierno murciano inicia a partir de este miércoles los trámites necesarios para la aprobación presupuestaria plurianual, así como para la suscripción del correspondiente préstamo participativo para finalizar las obras del soterramiento del ferrocarril en la ciudad, valorada en 606 millones de euros, lo que supone "más de 100.000 millones de las antiguas pesetas", ha señalado Rivera para dar cuenta de la magnitud de la inversión.

"Son 606 millones de euros para soterrar absolutamente todas las vías del tren a su paso por la ciudad de Murcia", según Rivera, quien ha recordado que, de acuerdo con los porcentajes de participación de la Sociedad, al Ejecutivo murciano le corresponden 157,6 millones de euros.

AVANCE DE LAS OBRAS DE SOTERRAMIENTO

En segundo lugar, Rivera ha informado este miércoles al Consejo de Gobierno del resultado de la reunión de la Comisión de Seguimiento de las obras del soterramiento que se reunió este martes y donde estuvieron representados representantes de las tres administraciones, de Adif, de los grupos municipales, de los vecinos, de la Cámara de Comercio, de los empresarios, de los colegios profesionales y del Consejo Social, entre otros.

En este órgano, las tres administraciones se comprometieron a "algo muy importante en lo que hemos estado trabajando en los últimos días", y que consiste en adelantar a la segunda semana de noviembre el comienzo de las obras de la excavación que permiten acreditar "sin lugar a dudas" que el soterramiento "es una realidad".

De esta forma, "vamos a ver las obras de las pantallas del agujero donde va a ir el AVE realizadas a partir del 15 de noviembre desde la estación del Carmen hacia el norte, aproximadamente unos 300 metros", tal y como ha informado el consejero.

No obstante, ha puntualizado que las obras del soterramiento "no empiezan ahora" sino que las administraciones llevan un año ejecutando las mismas, "porque se han estado realizando una serie de trabajos previos, fundamentalmente la eliminación de los colectores existentes o la reposición de los servicios".

MEJORAS EN LA MOVILIDAD DE LOS BARRIOS

Asimismo, Rivera ha subrayado que en la Comisión de Seguimiento se abordaron una serie de "mejoras en la movilidad de los barrios" y para "garantizar la permeabilidad" en la zona, y "se dijo clarísimamente que el paso a nivel de Santiago el Mayor no se va a cerrar en ningún caso hasta que no esté preparada y dispuesta la pasarela peatonal".

Se trata, añade, de una pasarela peatonal que "es una especie de calle de tres metros de anchura y que está preparada para acoger a los peatones que utilizan habitualmente este paso a nivel". Actualmente, ha señalado que el paso se tiene que interrumpir cerca de 90 veces al día como consecuencia de los trenes que circulan por la vía mientras que, con la pasarela, "los peatones no van a tener que esperar".

Además, en un gesto de "buena voluntad" para tratar de acercar posturas, las administraciones han ofrecido otra solución consistente en la apertura de un paso soterrado también en las cercanías de este paso a nivel de Santiago el Mayor. El objetivo es "facilitar todavía más que los vecinos circulen cómodamente", tal y como ha precisado.

Todo ello se planifica, según Rivera, "de forma paralela a los trabajos que se están realizando de movilidad del tráfico, amén también de la vía peatonal que se ha abierto en el camino de Tiñosa y que antes no existía", así como la "mejora del paso que existe en el Rollo y determinadas actuaciones que se acometerán en la zona de Ronda Sur".

RIVERA PIDE QUE SE DEJEN CONTINUAR LAS OBRAS

El consejero ha señalado que estos acuerdos han requerido "trabajo, tiempo, esfuerzo y un compromiso con los vecinos" para que se conviertan en realidad, pero ha dicho verse en la necesidad de "volver a pedir que se deje trabajar para que la empresa que tiene ahora mismo contratada la obra pueda efectuar la misma".

Se trata, añade, de una empresa contratada para "soterrar las vías", ya que solo el 15 por ciento del contrato que tiene actualmente se refiere a la vía provisional, mientras que el 85 por ciento restante "es para el soterramiento".

Por tanto, "si no se permite realizar las obras a la empresa, no va a haber soterramiento, y esto no lo quiere nadie", según Rivera, quien ha llamado la atención sobre el hecho de que "estamos en un momento histórico no solo para los vecinos, sino para la ciudad de Murcia, y para ver eliminada la cicatriz que parte la ciudad durante 156 años".

En este sentido, ha emplazado a los vecinos a "dejar trabajar" a la empresa que tiene adjudicados los trabajos "porque el fin último es soterrar las vías" y "solo así se pueden continuar las mismas de una forma ordenada".

Por otro lado, Rivera ha informado que "seguimos trabajando en la llegada de la alta velocidad a Cartagena y a Lorca, la conexión del Corredor Mediterráneo y en el desarrollo de las Zonas de Actividades Logísticas (ZAL) a Murcia y Cartagena".

Con respecto al AVE a Cartagena, Rivera ha señalado que el Ministerio de Fomento ha aprobado recientemente el expediente de información pública "una vez que ha sido emitida la Declaración de Impacto Ambiental" a la que se sometió el estudio informativo. A partir de este momento, aclara, "ya se puede proceder a la licitación de los proyectos".

Ha destacado que este estudio informativo "incluye el corredor Murcia-Cartagena, con 45,3 kilómetros, así como el tramo hasta Nonduermas-Sangonera y el 'bypass' de Beniel, la electrificación y supresión de los pasos a nivel de la línea Chinchilla-Cartagena"