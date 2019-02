El Gobierno anuncia que "encalla" la negociación con el independentismo porque exigen un referéndum de autodeterminación

"Los partidos independentistas plantean la aceptación de un referéndum de autodeterminación que no es aceptable", ha advertido Calvo, quien ha anunciado que "de momento, esta situación, encalla".

Previamente, la vicepresidenta había anunciado que los independentistas habían rechazado el marco trazado por el Gobierno para abordar la negociación.

"Este Gobierno tiene la firme decisión y vocación de establecer todos los puentes posibles que la ley nos permita para que el diálogo se produzca, pero en este momento, el trazado que hemos hecho no es aceptado por los partidos independentistas", ha afirmado.

La vicepresidenta ha dejado claro que hay dos foros "que no están funcionando", la Comisión de Evaluación del Modelo Territorial, en la que ha acusado a los partidos conservadores de "no arrimar el hombro" y en Cataluña, una mesa en la que no se sientan ni el partido más votado, Ciudadanos, ni el PP ni la CUP.

Tras destacar que el Gobierno de Pedro Sánchez ha recuperado la Comisión bilateral del Estatuto con Cataluña, llamando "irresponsable" al anterior Gobierno por no haberla reunido en 7 años, ha recordado que el Ejecutivo se ha reunido con la Generalitat en dos ocasiones y han mantenido otra serie de contactos telefónicos y para intercambiar documentos.

Sin embargo, ha insistido en que los grupos independentistas "no aceptan el marco" que ha propuesto el Gobierno. Por lo tanto, ha anunciado que el Ejecutivo seguirá "con la verdadera agenda plítica catalana" que es la de resolver los problemas de los catalanes y también la de los españoles.

El Gobierno ha repartido un documento entre los periodistas que es, según Carmen Calvo, "el producto de conversaciones, reuniones" y del "empeño" de encontrar con los partidos políticos que sostienen el Gobierno de Cataluña "dos marcos institucionales" que nos permitan un nuevo intento ordenado de alcanzar con el diálogo objetivos políticos de la resolución de las circunstancias.

