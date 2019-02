El Gobierno da por fracasada la negociación con el independentismo y avisa: sin Presupuestos la legislatura se acorta

El Gobierno da por fracasada la negociación con los partidos independentistas, después de que hayan rechazado la última propuesta del Ejecutivo, que accedía a crear una mesa de partidos extraparlamentaria coordinada por un relator y en la que se sentaran, además de los partidos representados en el Parlament, miembros del PSOE y Podemos, como querían los independentistas. El anuncio se ha realizado dos días antes de la manifestación convocada en Madrid por PP, Cs y Vox.

En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta, Carmen Calvo, ha explicado que la negociación con los independentistas "encalla" por la insistencia de estos en dirigir la negociación sobre una salida política a la crisis de Cataluña hacia el derecho de autodeterminación, una opción que, ha asegurado la vicepresidenta, "este Gobierno no aceptará nunca" porque la salida política para Cataluña ha de estar "en el marco propio de la democracia".

"No es aceptable sentarnos a hablar de un referéndum de autodeterminación. El Gobierno tiene el deber de mantener el orden constitucional", ha subrayado.

No obstante, el Ejecutivo nunca se ha mostrado dispuesto a entrar a negociar esa cuestión, pero no impedía a los independentistas que, en las reuniones con el Gobierno, pudieran hablar de su aspiración a que se les reconozca algún día ese derecho de autodeterminación, un comentario que siempre encontraba la misma respuesta por parte del Ejecutivo: no, porque ese derecho no cabe en la Constitución.

De hecho, en el propio documento distribuido este viernes por el Gobierno para que la ciudadanía conozca hasta dónde estaba dispuesto a llegar el Gobierno en su diálogo con el independentismo en busca de una solución política para Cataluña se dice que en la mesa de partidos "cada uno de los participantes planteará sus propuestas de resolución y proyecto político, con total libertad".

La asunción por parte del Gobierno de que la negociación ha llegado a un punto muerto, y por tanto es mejor darse un tiempo, no quiere decir que el Ejecutivo rompa el diálogo con las formaciones independentistas.

"La sociedad catalana es mayoritariamente defensora no sólo de la convivencia a través del diálogo y del respeto, sino que no es independentista", por lo que cuando los partidos independentistas "en algún momento piensen que hay que seguir trabajando", entonces el Gobierno estará dispuesto también a "seguir trabajando" dentro del marco de diálogo que ha ofrecido.

"¿Vamos a parar como gobierno a que el diálogo sobre estas bases tenga algún día posibilidad? Pues mire, no, pero de momento lo que no tiene ningún sentido es que la sociedad piense o no tenga las claves claras de lo que el Gobierno procura cada día, y es literalmente escucharlos", ha explicado dos días antes de la manifestación que PP, Ciudadanos y Vox promueven este domingo en Madrid contra el Ejecutivo.

En este sentido, ha remarcado que todos los ciudadanos de este país durante estos años han escuchado las peticiones que reclamaban a los políticos: "hablen, hablen, dialoguen, siéntense, siéntense, procuren, procuren". "Pues nosotros lo hacemos, y lo hacemos claramente ofreciendo estas posibilidades", ha justificado.

Con respecto a la contestación interna en el PSOE que ha suscitado la sola propuesta de crear un foro de diálogo con el independentismo fuera de las instituciones y coordinado por la figura de un relator, Calvo se ha limitado a señalar que "en situaciones complicadas la ayuda sirve de mucho".

UNA OFERTA RAZONABLE

La vicepresidenta ha insistido en definir como "bastante razonable" la oferta del Gobierno y ha justificado la constitución de una mesa de partidos extraparlamentaria porque ni en el Parlament ni en el Congreso de los Diputados ha dado frutos los canales previstos para que los partidos discutan sobre el modelo territorial.

Calvo ha acusado a los partidos conservadores de no haber ayudado en la Comisión de estudio sobre la actualización del Estado autonómico promovida por el PSOE en el Congreso --pese a que PP y Ciudadanos fueron los únicos partidos que participaron en ella-- y ha dirigido en particular críticas a Ciudadanos por, pese a ser primera fuerza en Cataluña, renunciar a sentarse en la mesa de partidos creada ya en el Parlament.

Llegados a este punto, la vicepresidenta ha advertido de que el propio presidente, Pedro Sánchez, reconoció que sin Presupuestos "la legislatura acorta" y ha retado a los partidos que se disponen a tumbar la semana próxima las cuentas de 2019 --ERC y PDeCat han registrado enmiendas a la totalidad-- a que expliquen a los ciudadanos las razones que les llevan a ni siquiera permitir que el proyecto de ley se tramite.

Preguntada por el momento en que el Ejecutivo ha tomado conciencia de que la negociación ha encallado, Calvo ha contestado que las decisiones importantes del Gobierno "las toma el presidente, como es lógico y normal". La última conversación con los partidos independentistas por parte de Calvo se produjo ayer mismo y este viernes el asunto fue objeto de debate en el Consejo de Ministros, como ha reconocido la propia Calvo.

La vicepresidenta ha señalado que ayer mismo ella advirtió de que no podían dar más "muchas más vueltas" sobre el referéndum de autodeterminación que para el Gobierno es "inaceptable".