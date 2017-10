El Gobierno minimiza las diferencias con el PSOE sobre la aplicación del 155

El Gobierno asegura que son "mínimas" las diferencias que puede haber con el PSOE en torno a la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña y mantiene su determinación de seguir adelante con las medidas previstas con apoyo de los socialistas y de Ciudadanos.

El hecho de que desde el Ejecutivo se asegurara ayer que para frenar el 155 no bastaría con que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, convocara elecciones, sino que debería conllevar su disposición a volver a la legalidad, contrastó con las declaraciones de dirigentes socialistas que aseguraron que las medidas previstas quedarían en suspenso si el president anuncia esos comicios.

Sin embargo, el Ejecutivo ha rechazado hoy que de todo ello se pueda interpretar que hay criterios distintos sobre la aplicación de las medidas en desarrollo de ese artículo del texto constitucional.

"Todo en orden con el PSOE", ha asegurado un miembro del Gobierno. Otras fuentes del Ejecutivo han corroborado esas palabras y han restado trascendencia a la intervención de la portavoz del grupo socialista en el Congreso, Margarita Robles, en la pregunta que ha formulado hoy al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la sesión de control de la Cámara.

Robles, ante informaciones periodísticas en las que se habla de diferencia de criterios entre los miembros del Gobierno en torno al 155, le ha pedido que "ponga orden" ante lo que piensa hacer en Cataluña.

Y ha añadido que los socialistas tienen claro que "si Puigdemont acepta la legalidad y el marco constitucional y convoca elecciones autonómicas, no cabe ni política ni jurídicamente" el 155.

Las fuentes del Gobierno han negado esas diferencias entre los ministros y han recalcado que se mantiene la total determinación de seguir adelante con esas medidas porque "el 155 está en marcha", aunque han recordado que en el Senado se pueden adaptar a la evolución de los acontecimientos.

Como ejemplo de que se mantiene el consenso con el PSOE en relación con este asunto, han informado que durante la jornada de ayer siguieron las conversaciones habituales que están manteniendo la vicepresidenta, Soaya Sáenz de Santamaría, y la dirigente socialista encargada de la interlocución diaria con el Gobierno, Carmen Calvo.

El Ejecutivo evita entrar en especulaciones sobre la posibilidad de que Puigdemont opte finalmente por convocar elecciones y de que lo haga llevando aparejada o no una declaración unilateral de independencia.

También dejan en su mano que decida acudir al Senado, ya sea mañana en comisión o el viernes en el pleno, para exponer lo que considere oportuno.

A la espera de esa decisión y aunque no hay confirmación oficial, el Gobierno prevé que Sáenz de Santamaría intervenga mañana en la comisión de la Cámara Alta que debe tramitar las medidas adoptadas en aplicación del artículo 155 para defender la decisión del Ejecutivo.

Y la previsión es que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, lo haga el viernes en la sesión plenaria que las aprobará.

Pero esos planes se pueden alterar si Puigdemont decide acudir mañana a la comisión, porque en ese caso el Gobierno no descarta que también mañana asistiera Rajoy a esa sesión y mantener un cara a cara con el presidente de la Generalitat.

Una situación que podría darse el viernes si es ese día cuando Puigdemont decide acudir al pleno del Senado.

Lo que el Gobierno sigue pidiendo a Puigdemont es que vuelva a la legalidad y cumpla con la Constitución.

Por su parte, fuentes del PP han asegurado que se mantiene totalmente vigente el pacto con los socialistas ante la aplicación del 155.

No obstante, han considerado que el PSOE no debe arriesgar dejando caer que, para frenarlo, valdría con que Puigdemont convocara elecciones. "El Estado -han apostillado- no puede darle una baza a quien hace el desafío".