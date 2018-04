Gobierno mexicano opta por mesura ante EE.UU. pese a presiones internas

El Gobierno de México ha optado por la mesura ante la orden del presidente estadounidense, Donald Trump, de desplegar a la Guardia Nacional en la frontera con el país latinoamericano, pese a las presiones internas para que adopte una posición enérgica.

El secretario (ministro) de Gobernación, Alfonso Navarrete, declaró hoy que México "no tiene intención de suspender" la cooperación en seguridad con Estados Unidos, pese al pronunciamiento aprobado la víspera de forma unánime por el Senado.

"Está en los mejores intereses del país tener una relación diáfana, abierta, transparente y franca con nuestro aliado comercial más importante, socio y vecino", dijo en declaraciones a Televisa el ministro.

Este miércoles, el Senado mexicano condenó las expresiones "infundadas y ofensivas sobre México y los mexicanos" de Trump y le demandó el trato que requiere una relación "entre países vecinos, socios y aliados".

Los senadores le exigieron respetar "al pueblo de México" y solicitaron al Gobierno mexicano suspender la cooperación bilateral en migración y delincuencia organizada mientras Trump "no se conduzca con civilidad y respeto".

Al respecto, Navarrete indicó que el Gobierno considerará el exhorto senatorial, mientras está a la expectativa de ver en qué consiste exactamente el despliegue militar en la frontera, pues puede ser un "evento de carácter publicitario".

Sin detallar cuándo, anticipó que el presidente Enrique Peña Nieto fijará una posición, y el Gobierno "acatará la misma".

Las declaraciones de Navarrete se suman al comunicado emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que dio detalles de una conversación sostenida la víspera en Washington entre el canciller Luis Videgaray y la secretaria estadounidense de Seguridad Interior, Kirstjen Nielsen.

De acuerdo con el boletín, Nielsen explicó que la Guardia Nacional únicamente efectuará labores de apoyo al Departamento de Seguridad Interior y que los militares no portarán armas ni ejercerán funciones de control migratorio o aduanero.

La SRE afirmó que "si el anunciado despliegue de la Guardia Nacional se tradujera en una militarización de la frontera, ello dañaría gravemente la relación bilateral".

Donald Trump firmó este miércoles una orden para desplegar "lo antes posible" un número no determinado de efectivos de la Guardia Nacional en la frontera con México, en un intento de marcar músculo ante lo que considera un aumento intolerable de la inmigración ilegal.

La medida generó de inmediato reacciones de los candidatos a la Presidencia de México, quienes condenaron la decisión y se inclinaron hacia una posición firme ante el líder estadounidense.

"No aceptamos la construcción del muro con nuestra frontera, no aceptamos el uso de la fuerza, la militarización de la frontera. No se resuelven así los problemas", dijo ayer Andrés Manuel López Obrador, abanderado de una coalición encabezada por su izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Durante un acto de campaña en el estado norteño de Coahuila, López Obrador insistió en que la relación con Estados Unidos tiene que ser de respeto mutuo. "Nosotros nunca les vamos a faltar el respeto a los gobernantes de Estados Unidos, pero no vamos a permitir que el Gobierno de Estados Unidos le falte el respeto al de México", declaró.

"El anuncio del despliegue de la Guardia Nacional en la franja fronteriza por parte del Gobierno de Estados Unidos es una acción que no tiene razón de ser entre socios y amigos", aseveró a su vez el candidato de la alianza liderada por el oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Antonio Meade.

En un pronunciamiento difundido el miércoles, Meade hizo un llamado "a todas las fuerzas políticas para externar de manera unánime" la "más firme condena a este tipo de agresiones que en nada abonan a la buena vecindad y a la solución de la agenda de retos bilaterales".

Por su parte, el abanderado de la coalición que encabeza el conservador Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, declaró hoy en conferencia de prensa que "esta amenaza del presidente Trump rompe directamente con las bases de una relación bilateral entre dos países" que son "vecinos, socios y amigos".

"México debe condicionar su cooperación con Estados Unidos en materia migratoria, antidrogas, seguridad, contra el terrorismo, a que cesen los ataques contra los mexicanos, se suspenda el envío de la Guardia Nacional a la frontera y se acaben las amenazas constantes, porque con amenazas no se puede negociar ni se puede cooperar", sostuvo.

Y la candidata independiente Margarita Zavala dijo en Twitter que "la Administración de Donald Trump está cometiendo un error histórico que afectará a México y Estados Unidos".

"La amistad entre nuestros países es más grande que su discurso de odio que nos divide", manifestó.