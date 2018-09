El Gobierno catalán mantiene intacta su "determinación" de reabrir las delegaciones en el extranjero

La portavoz del Govern, Elsa Artadi, ha criticado el recurso del Gobierno en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra el decreto de la Generalitat que busca reabrir las delegaciones en el extranjero cerradas con el 155, y ha afirmado que la Generalitat mantiene intacta su "determinación" de abrirlas.

En rueda de prensa tras la Comisión Mixta Generalitat-Ayuntamiento de L'Hospitalet, ha defendido este jueves que las delegaciones cumplen un función "fundamental" de proyección de Catalunya, y ha asegurado que el recurso no modificará el calendario de reapertura.

"El conseller Maragall lo ha dicho reiteradamente: nuestra determinación en la política exterior es reabrir las delegaciones y seguiremos con nuestra política", y ha recordado que este jueves por la tarde se reabre la de Londres (Reino Unido).

Artadi ha reprochado al ministro de Exteriores, Josep Borrell, que hace la misma política que el PP mientras gobernó, cuando el ministro era Alfonso Dastis: "Parece que no hay ninguna diferencia entre él y Dastis. Tendría que reflexionar".

PRESOS SOBERANISTAS

Preguntada por las voces del Gobierno central y del socialismo que defienden que no se puede alargar la prisión preventiva de los presos soberanistas si aún no hay fecha para el juicio, ha respondido que este encarcelamiento es injusto desde el primer día, no ahora.

"Un día de cárcel preventiva ya era excesivo. Pronto hará un año que están allí. No se trata de si es demasiado o demasiado poco; solo la absolución tiene sentido y cualquier día de cárcel preventiva es injusta e indecente", ha concluido.

Artadi no ha querido pronunciarse sobre la decisión de la Ejecutivo de los Liberales Europeos de expulsar al PDeCAT, y ha alegado que es una cuestión entre partidos de la que la Generalitat no debe tener ningún "posicionamiento".