El Gobierno vasco acusa a las juventudes de la izquierda abertzale de querer distorsionar la imagen de Euskadi

La consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantxa Tapia, ha acusado a Ernai, las juventudes de la izquierda abertzale, de querer distorsionar la imagen de Euskadi, y ha asegurado que "no representa a este pueblo".

De esta forma, se ha referido a la campaña emprendida por Ernai contra el modelo turístico, con manifestaciones y concentraciones, y ataques con pintadas a sedes políticas e institucionales. Este mismo miércoles atacó la sede de Basquetour, Agencia Vasca del Turismo, en Bilbao.

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Tapia ha señalado que las actuaciones de Ernai son totalmente "negativas". "Como pueblo no representan lo que aquí ocurre. Pienso que nuestras ciudades, nuestra gente, en general, están contentas de que venga gente de fuera a visitarnos, a conocer nuestro idioma, nuestra cultura, porque tenemos una lengua especial, y gastronomía. La gente viene a conocernos", ha destacado.

ERNAI "MEZCLA" COSAS

En este sentido, ha realizado un llamamiento a "hacer bien lo que hay que hacer". Además, ha recordado que muchas veces el turismo está vinculado a la industria o a la actividad económica vasca. De esta forma, se ha referido a "tantas personas" que vienen a Euskadi a un Congreso y, "luego, vuelven con sus familias".

"Creo que nuestra imagen la quieren distorsionar y eso no tiene ningún sentido. He dicho más de una vez que no nos representan y no representan a este pueblo", ha indicado, en alusión a una parte del entorno de la izquierda abertzale.

En este sentido, cree que Ernai está "mezclando" cosas y ellos deberán explicar qué pretenden, "y por qué en este momento hacen estas acciones". "En nuestro pueblo hay muchas personas trabajando bien en el sector del turismo, trabajando bien, mejorando, profesionalizando, garantizando una calidad y creando puesto de trabajo. Y a eso se le debe un respeto", ha indicado.

Preguntada por las declaraciones del coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, que rechazó la violencia para protestar contra el modelo turístico, ha destacado que Ernai "deberá explicar dónde se ubica y por qué".

DEBATE

"A nosotros no nos corresponde. Además, creemos que centrar en el debate este verano en eso nos hace un gran perjuicio a nosotros mismos. Como he dicho, eso no nos representa, no es lo que el pueblo espera, y debemos dejarlo de lado definitivamente", ha manifestado.

La consejera ha subrayado que Euskadi siempre ha sido "un pueblo muy abierto". "Aceptamos a la gente que viene y nosotros vamos a otros lugares. Por tanto, actuemos con respeto y sensatez, ya que nuestra imagen está en juego, no solo nuestra imagen en vacaciones, sino como pueblo, lo que somos y representamos. Nuestra cultura, nuestra lengua, nuestra forma de actuar, ésas están en juego, y en este momento, creo que ya es suficiente. Hay que dejar al lado ese debate y seguir haciendo las cosas bien", ha concluido.