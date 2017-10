Gobierno vasco insiste en que "en ningún momento opera" con la hipótesis de incumplir acuerdos con el Ejecutivo central

En rueda de prensa posterior el Consejo de Gobierno, Erkoreka ha recordado que, para desarrollar su actividad, el Gobierno Vasco "necesita un marco de colaboración institucional" en el que "de manera inevitable, necesaria y obligada" resulta "imprescindible" la colaboración con otras instituciones.

"No por capricho, sino porque así lo exigen las necesidades y las demandas de la ciudadanía. Se trata de colaborar con otras instituciones para poder atender de manera eficaz y eficiente a las demandas, exigencias y requerimientos de la ciudadanía", ha dicho.

Por esta causa, ha asegurado que el Gobierno Vasco mantiene en marcha "todas las iniciativas de colaboración interadministrativa abiertas o instauradas ya" en los meses anteriores a la actual situación.

"En ningún momento está operando con la hipótesis de, o incumplir acuerdos alcanzados o de que nadie vaya a incumplir acuerdos ya suscritos y perfectamente completados", ha señalado.

NO HA PARALIZADO NEGOCIACIONES

Erkoreka ha esperado que "el resto de las instituciones operen con el mismo criterio y el mismo planteamiento" y considere que a "todo aquello que pase por un marco de colaboración entre instituciones, no se niegue" ni "sea cicatero".

Según el portavoz del Gobierno, la crisis catalana no ha paralizado las negociaciones sobre las transferencias con el Gobierno central porque "en ningún momento estuvo propiamente en marcha", sino que se produjo una actualización de las transferencias pendientes, que se remitió al Ejecutivo central. "La dinámica de reuniones bilaterales no se había iniciado, por lo que no hay nada que se vaya a bloquear", ha insistido.

