El Gobierno da por hecho que sacará adelante los Presupuestos de 2018

Fuentes del Ejecutivo han expresado hoy su confianza en conseguir aprobar el segundo Presupuesto de la legislatura; el Gobierno ya tiene el apoyo de sus socios de investidura, Ciudadanos, Coalición Canaria, UPN y Foro Asturias, y mantiene el que le ha dado este año Nueva Canarias, pero tiene que revalidar un acuerdo con el PNV. El PP necesita los votos de todos ellos para sacar las cuentas adelante ante la oposición de PSOE y Unidos Podemos.

El propio responsable de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguraba este martes en el Senado que la aprobación de unos nuevos Presupuestos es algo que favorece a todos los partidos, "incluso a los que se oponen", porque permiten financiar a las administraciones territoriales y pagar inversiones, además de dar estabilidad, afirmó.

Montoro hacía esta reflexión al responder al aviso lanzado por el PNV de que se complicará la negociación de los Presupuestos si el Gobierno responde de manera "exacerbada" al desafío soberanista catalán. "Me parece un error, no tiene nada que ver", afirmó el ministro, que reclamó no mezclar un asunto con el otro.

EL DÍA 26, EN EL CONGRESO

En concreto, el Consejo de Ministros dará luz verde al proyecto de las cuentas públicas del próximo año el viernes día 22 de este mes, por lo que está previsto que llegue al Congreso cuatro días más tarde, el martes 26 de septiembre o a más tardar el miércoles 27, cumpliendo así el plazo que marca la ley de que los Presupuestos lleguen a la Cámara Baja antes del 30 de septiembre.

De esta forma, en octubre se producirán las comparecencias de los altos cargos en el Congreso y el debate de totalidad, previa presentación de las enmiendas a la totalidad y al articulado, y en noviembre su aprobación en el Congreso, para llegar previsiblemente a principios de diciembre al Senado y continuar su tramitación hasta su aprobación definitiva en torno a la semana del 18 de diciembre.