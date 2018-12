El Gobierno rechaza convocar generales tras acusarle Cs de "mentir" por haberse comprometido para llegar a Moncloa

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado hoy que el Gobierno no tiene previsto convocar elecciones generales, después de que Ciudadanos acusara al Ejecutivo de "mentir" por haberse comprometido durante la moción de censura a convocar lo antes posible y han echado en cara a Calvo que el Gobierno esté "normalizando" la "Ley de la selva" en Cataluña. Esta, por su parte, ha recriminado al partido de Albert Rivera que utilice un territorio de España contra el resto.

Este debate se ha producido esta tarde en la sesión de control al Gobierno en el pleno del Senado, cuando la diputada de Ciudadanos, Lorena Roldán, ha preguntado a la vicepresidenta si el Gobierno piensa convocar elecciones generales después de que los andaluces hayan puesto fin a "40 años de PSOE" en esta comunidad autonómica y de reprochar al Ejecutivo la política de "cesiones" a quienes quieren detruir España.

Tras el "no" tajante de Carmen Calvo, Lorena Roldán ha afirmado que el mensaje que han mandado los andaluces el pasado 2 de diciembre no ha sido para el resto de España sino para Pedro Sánchez a quien, ha recalcado, dijeron "alto y claro" que los españoles no aguantan más por que sólo piensa en sus intereses mientras España "se cae a pedazos".

La senadora 'naranja' recordó que el presidente había llegado a la Moncloa diciendo que iba a convocar elecciones generales para regenerar la vida política lo antes posible, pero a las pocas horas se vio, ha dicho, "que era mentira".

Ha puesto encima de la mesa las dimisiones de dos ministros de Pedro Sánchez "por fraude"; los "comportamientos poco éticos" de otros miembros del Gobierno y la Comisión de Investigación contra Pedro Sánchez por el "plagio de sus tesis" doctoral. "Qué gran regeneración señora Calvo", ha exclamado con ironía.

Y ha añadido que Pedro Sánchez también dijo que iba a normalizar la situación de Cataluña pero la senadora de Ciudadanos considera que lo que ha normalizado Sánchez es "la Ley de la selva en Cataluña", con la apertura de nuevas embajadas, las declaraciones para amedrentar a los Mossos o el jaleo a los CDR.

Ha señalado, así mismo, que los socios del presidente del Gobierno tienen entre sus planes utilizar la 'vía eslovena' para la independencia, que ha calificado de "conflicto civil". "Puro constitucionalismo" ha recalcado tirando de nuevo de ironía.

Según Lorena Roldán, el Gobierno ha perdido "la dignidad por el camino" pero no así el miedo y por eso, ha señalado, "no convocan elecciones".

La vicepresidenta del Gobierno también ha usado la ironía para calificar la intervención de la senadora de Cs de "esas de altura, de análisis profundo de la realidad española". Y la ha preguntado de manera retórica "qué sería" de Ciudadanos "sin utilizar un territorio" contra el resto del país. "Ustedes son los terceros en Andalucía, los cuartos en el Congreso y haber sido los primeros en Cataluña no ha servido de nada", ha restregado Carmen Calvo a Lorena Roldán.

También ha echado en cara a la senadora que Ciudadanos utilice constantemente "el nombre de la Constitución en vano" y la ha preguntado si habían entendido bien "cuál es el modelo constitucional de España".

Tras estos reproches, Calvo ha respondido a Roldán que el Gobierno no va a convocar elecciones generales cada vez que haya unas autonómicas por las "prisas" de Ciudadanos y porque le convenga o no al partido de Rivera. Una estrategia que ha calificado de "nadería política".

"Todavía no se ha enterado usted que la Constitución indica que la competencia exclusiva del presidente del Gobierno es sobre los intereses generales de este país pero no de los intereses de su partido político que creía unos resultados en Andalucía que no han tenido", ha exclamado.

Para terminar, Carmen Calvo ha pedido al partido naranja que escuche a su candidato a la alcaldía de Barcelona, Manuel Valls, y al presidente del partido liberal europeo, al que pertenece Cs, y "no se acerquen a la ultraderecha", ni a las ideas que representan "peligro". En eso, ha dicho, consiste la regeneración.