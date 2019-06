Política

El Gobierno se desvincula del aviso de Macron a Rivera y dice que "no es nueva" esa posición hacia la "ultraderecha"

La portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, ha afirmado este viernes que el Ejecutivo español "no tiene nada que ver" con la advertencia que el Gobierno francés ha lanzado a Ciudadanos por su acercamiento a Vox en España, y la ha enmarcado en algo que "no es nuevo", que es que los liberales y conservadores europeos no ven "con naturalidad" que se acoja a la ultraderecha.