El Gobierno dice que su interés es "despolitizar" el caso de Puigdemont y rechaza alimentar la tensión con Alemania

Así se ha pronunciado a su llegada a la sesión de clausura de la convención nacional que el PP celebra en Sevilla, un día después de las de las declaraciones de la ministra alemana de Justicia, Katarina Barley, apoyando la decisión de la justicia de su país de poner en libertad a Puigdemont. El propio Dastis calificó este sábado de "desafortunadas" esas palabras.

Después de que todos los medios de comunicación hayan destacado esas diferencias entre los Gobiernos de España y Alemania por Puigdemont, el jefe de la Diplomacia española ha hecho hincapié en "despolitizar" este asunto y dejarlo en manos de la justicia.

"Ya dije ayer que nuestro interés es despolitizar esto y, por lo tanto, no vamos a seguir alimentando ningún tipo de historial o historia de tensión. Es un diálogo entre jueces y en eso lo vamos a dejar", ha manifestado Dastis.

Preguntado por las declaraciones del portavoz del PP en Bruselas, Esteban González Pons, asegurando que si la euroorden no funciona, Shengen "no tiene sentido", el ministro de Exteriores se ha desmarcado de esas declaraciones. "Yo esa es una cuestión que no me planteo", ha concluido.