El Gobierno catalán no descarta aprobar la ley del referéndum con un decreto ley

El portavoz del Gobierno catalán, Jordi Turull, ha dicho este martes que el Ejecutivo no descarta aprobar la ley del referéndum mediante un decreto ley en vez de la vía parlamentaria.

En la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, ha detallado que otra opción es la del artículo 81.3 del reglamento del Parlamento catalán, que permite introducir votaciones 'exprés' de última hora en el pleno, y permitiría a JxSí y la CUP sortear la impugnación por parte del Estado.

Preguntado por qué se plantea aprobar la ley del referéndum fuera del Parlamento regional, ha defendido que "lo importante no es el cómo, sino lo que se está aprobando", y ha asegurado que el Gobierno catalán no dará detalles de la operativa del 1-O hasta que no se convoque.

