Màxim Huerta descarta dimitir: "Tengo mis obligaciones tributarias al corriente"

El ministro de Cultura y Deporte, Màxim Huerta, ha asegurado tener "todas las obligaciones tributarias al corriente desde hace 10 años" y ha atribuido el problema con Hacienda a un cambio de criterio. Por ello ha descartado dimitir por entender que su condena por fraude fiscal no le plantea "ninguna deuda moral, ni conflicto", aunque ha admitido que no informó al presidente del Gobierno sobre la sentencia antes de su nombramiento.

"Este asunto no es como ministro de Cultura, es cuando era Màxim Huerta hace unos cuantos años y de pronto cambio un criterio (Hacienda) y como ciudadano regularicé todo, pagué lo correspondiente y asunto cerrado", ha explicado Huerta en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press en la que ha recordado que han sido "cientos de creadores, artistas y escritores" los que se han visto afectados por una situación similar a la suya.

El titular de Cultura ha asegurado haber hablado esta mañana con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre las informaciones relativas a su condena por fraude fiscal, ante las que le pidió transparencia. "Por supuesto he hablado con Pedro Sánchez y me ha dicho que nuestro objetivo es trabajar y ser transparentes, que es la queja que hemos tenido siempre; hace una semana estaba pidiendo transparencia a los miembros del PP y en tantos años en informativos siempre he pedido rapidez y transparencia y eso es lo que me he aplicado para mi esta misma mañana", ha indicado Huertas.

El ministro de Cultura ha admitido, no obstante, no haber informado a Sánchez previamente a su nombramiento de la condena por fraude fiscal. "No lo compartí porque fue una cuestión privada en la que yo asumí mis responsabilidades y lo explico con transparencia", ha explicado en declaraciones a la Ser.

"El presidente Sánchez sabe cómo me muevo y por eso ha querido que sea ministro de Cultura. Yo no tengo ningún asunto fiscal negativo, no tengo nada ni ninguna herencia negativa en este asunto", ha añadido en Onda Cero.

El titular de Cultura ha insistido en que el conflicto con Hacienda surge a raíz de un cambio en el criterio fiscal. "No soy inspector de Hacienda, actúas para que todo esté bien y luego hay un cambio de criterio y sigues con el que toca como persona física y ya está, porque esto no tiene mayor coleo ni recorrido".

Màxim Huerta fue condenado el pasado año por defraudar a Hacienda 218.332 euros con una sociedad que constituyó en el año 2006 cuando trabajaba como presentador de televisión. El titular de Cultura fue condenado a pagar 243.000 euros incluyendo recargos e intereses por los tres ejercicios fiscales.





Iglesias pide la dimisión "inmediata" de Máxim Huerta

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha pedido este miércoles la dimisión "inmediata" del nuevo ministro de Cultura y Deporte, el escritor y presentador Màxim Huerta, tras las sentencias que le condenan por fraude fiscal.



En los pasillos del Congreso, Iglesias ha insistido en que Huerta tiene que abandonar su cargo o, de lo contrario, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le tiene que destituir porque "España no se puede permitir" que el nuevo Ejecutivo "tenga ministros reprobados como los tenía" el de Mariano Rajoy. "No vamos a alentar comportamientos que recuerdan a los del PP", ha aseverado.