El Gobierno lamenta que haya partidos "colocados ya en un discurso absolutamente xenófobo y ultra" ante la inmigración

La vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, ha lamentado este martes que "hay partidos colocados ya en un discurso absolutamente xenófobo y ultra" y alguno de ellos es "bastante incoherente a cambio de posición" ante el tema de la inmigración, en el que el Ejecutivo recoge "una situación en la que se avecinaban las cifras", porque "se sabía que esto iba a venir y nadie hizo nada".

Así lo ha remarcado en declaraciones a los medios en Córdoba para informar del acuerdo sobre la situación del buque 'Aquarius', de manera que ha apuntado que "el discurso xenófobo de algún partido no existía hace tres meses", por lo que "alguien está cambiando de posición, porque hace tres meses algún partido no tenía ese discurso y ahora lo tiene", mientras que el Gobierno es "coherente con lo que hay que resolver", ha defendido.

Al respecto, ha negado que sea coincidencia que haya aumentado la llegada de inmigrantes con la entrada como presidente de Pedro Sánchez y sus acciones, puesto que "si se miran los picos de entrada de inmigrantes de 2015 y 2016 daban estas cifras", pero "para eso había que haber tenido un Gobierno previendo problemas", ha argumentado Calvo, quien ha aseverado que "el Gobierno anterior sabía perfectamente que las cifras iban a ser las que hay", pero "no se había previsto nada".

Igualmente, la vicepresidenta ha señalado que la preocupación de la sociedad por el tema de la inmigración "depende también de quién se dedica con este asunto a hacer política de bajo nivel". También, ha expuesto que "cada uno sabrá el sitio político que quiere coger en este asunto, pero Europa tiene grandes lecciones aprendidas en su historia con estos temas".

Ante ello, ha pedido a los partidos políticos españoles que "este asunto forme parte de los acuerdos entre todos, el respeto entre todos y de la política respetada" cuando resulta del "trabajo y esfuerzo y no otra cosa", ha subrayado.

Así, ha defendido "dejar de utilizar los temas relativos a la inmigración como arma arrojadiza en la política" y sí, en cambio, "proteger intereses generales del Estado y de la Unión Europea, sin convertir la inmigración en nada que tiene que ver con los valores democráticos", algo que "hacen otros, pero no lo va a hacer este Gobierno", ha apostillado.

Asimismo, ha remarcado que "Europa tiene que reaccionar y esta no es una situación que pueda resolver cada país por sí solo", de modo que "el tema de la inmigración es un asunto importante para Europa", que no tiene que servir para "hacer política de bajo nivel", porque, a su juicio, "es peligrosísimo". De hecho, ha abundado en que "Europa tiene grandes lecciones en su historia que no puede repetir y se han de dar respuestas inteligentes y responsables", a la vez que reprochado que "a otros les cuesta muy poco trabajo una frase y un 'tweet' que no ayuda a nada, ni a su país, ni a los inmigrantes".

LA PRESIÓN MIGRATORIA

Entretanto, la vicepresidenta ha declarado que "Europa tiene que dar una vuelta completa a cómo acomete el asunto de la presión migratoria", algo en lo que "el Gobierno de España ha abierto mucho camino", y ello, a su juicio, se hace "previendo los problemas, teniendo capacidad de comprender y reaccionar y con el valor de tomar decisiones coherentes".

De este modo, espera que en la cumbre de Salzburgo del día 20 de septiembre "se siga engrasando" la manera de responder dada en las últimas horas por seis países de la Unión Europea ante el último 'Aquarius', donde "se continúa una línea trazada por el Gobierno español a principios del mes de junio" y que quiere que "continúe en la cumbre de Salzburgo".

En palabras de Carmen Calvo, dicha cumbre "tiene que significar para los países de Europa y la Comisión Europea, que ha apoyado enormemente en estas 48 horas, una respuesta que forme parte de los valores que las democracias europeas tienen que trasladar al mundo".

Y es que, según ha razonado, "el mundo necesita una Europa fuerte, capaz de defender sus fronteras, pero capaz también de trasladar la defensa de los derechos humanos". "Hay que salvar las vidas que no pueden morir en el Mediterráneo, que no puede ser una fosa donde la gente muere y desaparece por la insolidaridad", ha enfatizado.

Además, ha apostado por "un espacio de trabajo en la coordinación de lo que tiene que ser el asilo y el refugio para toda Europa y también en la migración económica, que hay trabajarla en términos de una emigración regularizada, ordenada y de la cual también depende una parte muy importante de las economías europeas y la española".

En definitiva, la ministra de la Presidencia ha afirmado que España ha trazado "un camino coherente, responsable, solidario y seguro", al tiempo que ha insistido en el ejemplo de política con el 'Aquarius', remarcando la "capacidad de diálogo, coordinación, respeto y encuentro" entre países.

Por ende, espera que "después de las decisiones que el Gobierno ha tomado desde el primer momento, de forma responsable, coherente y prudente para los intereses de España y para fortalecer Europa, Salzburgo sea un punto de reflexión donde el conjunto de la Unión Europea entienda que Europa tiene una presión migratoria de la que evidentemente nadie puede pensar que va a pasar sin que se tenga capacidad de respuesta", algo que "le afecta a todos los países, no solamente a los de llegada y que se trata de hacer esfuerzos solidarios y coordinados".

MENORES NO ACOMPAÑADOS

En cuanto a la situación de los menores no acompañados, Carmen Calvo ha abundado en que "tiene que ser objetivo de un gran acuerdo entre todos", porque son situaciones "trágicas y difíciles", a lo que ha agregado que el día 5 de septiembre "hay una comisión monográfica convocada" a tal efecto y "el Gobierno está dispuesto a coordinar, mejorar los protocolos de asistencia y los registros de estos niños", entre otros temas que ha citado.

En este sentido, la vicepresidenta ha lamentado que en ello "el Gobierno anterior por desidia ha dejado muchas cosas sabiendo que llegaban y hacían poco o casi nada".