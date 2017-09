El delegado del Gobierno pide la colaboración ciudadana para identificar al agresor de Violeta Barba

El delegado del Gobierno de España en Aragón, Gustavo Alcalde, ha informado de que "se está trabajando en la identificación de la persona que lanzó un botellín de agua a la presidenta de las Cortes de Aragón, Violeta Barba, en el exterior del pabellón deportivo Siglo XXI donde este domingo se ha celebrado la 'Asamblea de parlamentarios y alcaldes por la fraternidad, la convivencia y las libertades'", convocada por Unidos Podemos para propiciar un referéndum pactado en Cataluña.

"Se pide la colaboración ciudadana ante un hecho irresponsable y condenable", ha indicado Gustavo Alcalde, al tiempo que ha apuntado que hubo 15 identificaciones de las personas que se concentraron en el exterior del pabellón.

"Solo ha habido el incidente contra la presidenta de las Cortes de Aragón y el desgraciado incidente de la rotura de una luna de un coche de TV3, cuyo autor ha sido identificado y pasará a disposición judicial", ha relatado Alcalde.

Al respecto ha informado de que la Policía ha hecho el atestado y "será el juez el que dirá que sanción merece y si no fuera constitutivo de delito pasaría a la esfera de la Delegación del Gobierno que arbitrará sanciones económicas concretas", ha explicado

Sobre las críticas al operativo policial desplegado en el entorno del Pabellón Siglo XXI, ha subrayado que "ha sido un suficiente y no se vio desbordado y bastaba con una cadena de muñecas de la policía para sostenerla y la prueba es que no se rebasó".

En declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión de la Junta Local de Seguridad por las Fiestas del Pilar, el delegado del Gobierno ha aseverado que "la seguridad de los asistentes al pabellón estuvo garantizada en todo momento", y ha añadido que "si se saltan las instrucciones de los mandos pueden surgir problemas", en referencia a una persona que se acercó a los concentrados y provocó tensión.

Ha relatado que la concentración se fue incrementando y al ver que se acumulaba gente se dio orden para que acudiera al lugar otro subgrupo de la Unidades de Intervención Policial (UIP) y, al observar más afluencia de concentrados se pidió la Unidad de Prevención y Reacción (UPR).

DISPOSITIVO POLICIAL

"No ha habido falta de efectivos, se fueron superponiendo y aumentando según la necesidad" y ha estimado que "hubo un dispositivo suficiente". "No me lo puede negar nadie, aunque hubiera dos incidentes lamentables".

"No se superó la barrera policial que había y solo hay que lamentar dos desgraciados incidentes, como el lanzamiento de la botella a Violeta Barba", ha reiterado Gustavo Alcalde para agradecer la colaboración de la seguridad de los organizadores del acto.

"Trabajamos en plantear el dispositivo necesario para que no ocurra nada y evitar conflictos, aunque a veces hay descerebrados que lanzan objetos a las personas", ha opinado.

También ha asegurado que "se pudo abandonar el centro cuando se pudo porque hay que ser responsable". En este punto ha dicho que en la seguridad existe un "binomio fundamental y no puede hacerlo todo la Policía sino que necesita de la colaboración del publico, y no es cierto que estuvieran horas bloqueados los asistentes, sino que el acto acabó a las 14.30 y a las 15.00 horas estaban todos fuera".

Asimismo, ha negado que "vinieran elementos de fuera a reventar el acto" de Unidos Podemos y ha informado de que "no había ningún permiso" porque la concentración estaba convocada por las redes sociales.

Gustavo Alcalde ha comentado que "los convocantes son los responsables de los daños que pueda haber y no es lo más infrecuente porque cualquier colectivo decide concentrarse sin permiso y no estamos en condiciones de aprobar o denegar, sino que nos lo comunican salvo que haya grupos con antecedentes de orden público".

Al respecto, ha matizado que no pueden atender la petición de IU de prohibir un acto de Falange porque "está inscrita en el registro de partidos y si se deniega estaría prevaricando", ha alertado.

El delegado del Gobierno en Aragón ha contado que con la anterior Ley de seguridad ciudadana el convocar concentración sin comunicarla era una falta grave y ahora es leve porque hay que defender el derecho a la libertad de expresión.

"Algunos tiene la piel sensible porque no están acostumbrados a que les hagan un escrache, a mí me los han hecho y sé lo desagradable que es y entiendo que en la asamblea lo pasaran mal. A ver si nos apuntamos todos la receta y somos mas respetuosos con el adversario porque no conduce a nada la presión a la gente", ha trasladado Gustavo Alcalde.