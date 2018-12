El Gobierno aprobará un real decreto con los planes de contingencia para un Brexit sin acuerdo

Así lo ha avanzado este viernes el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que ha asegurado que esos planes están ya muy avanzados. Entre ellos hay medidas normativas destinadas a garantizar los derechos adquiridos de los españoles residentes en Reino Unido y los británicos residentes en España, a los que Sánchez ha querido "trasladar un mensaje de tranquilidad". "Sus derechos se preservarán sea cual sea el escenario", ha dicho.

Los planes también persiguen proteger las relaciones comerciales y, entre otras cosas, prevén las necesidades materiales y personales para, por ejemplo, establecer los controles aduaneros habituales para el comercio con un tercer país (que es lo que pasará a ser el Reino Unido a partirt del 30 de marzo).

También se establecerán los puntos de control críticos y las eventuales necesidades de refuerzo en la Administración. Sánchez ha dicho asimismo que el Gobierno trabaja con las instituciones comunitarias en los planes de contingencia europeos y que seguirá desarrollando una labor informativa con los sectores que puedan verse afectados.

Hasta ahora, el Ejecutivo no ha querido lanzar una campaña de información masiva para no transmitir la sensación de que el 'no acuerdo' es inevitable, pero ha insistido en que está preparado y ahora fuentes gubernamentales creen que ha llegado el momento de poner este asunto más en primer plano.