Política

El Gobierno ultima cómo aplicar el 155 si Puigdemont consuma la independencia

El Gobierno ultima los detalles para la aplicación del artículo 155 de la Constitución si el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no aclara mañana que no ha declarado la independencia de Cataluña y no se retracta de esa decisión antes del jueves.