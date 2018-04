El Gobierno ve en el anuncio de ETA la demostración de que la ley vence al terrorismo

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha manifestado hoy que se si concreta el anuncio de la disolución de ETA será "la mejor demostración de cómo se vence al terrorismo" que es "desde la firmeza del Estado de derecho, con las armas de la ley y solo con las armas de la ley".

Ha afirmado que hace tiempo que ETA "fracasó en su proyecto" porque no tienen ningún futuro y "no ha conseguido nada en su tiempo de violencia", ni tampoco lo va a conseguir "después", ha declarado tras un encuentro informativo organizado por EFEForo Líderes, patrocinado por Globalia, con el ex primer ministro francés Manuel Valls.

Para la vicepresidenta, esta disolución, anunciada para el 5 de mayo, supondría "un buen ejemplo en un nomento en que todo el mundo democrático lucha contra el terrorismo yihadista" porque supone "confiar en la democracia" para decir a los terroristas que, cualquiera que sean sus objetivos, "con el terrorismo no se consigue abolutamente nada, como no lo ha conseguido ETA".

Sáenz de Santamaría ha puntualizado que la derrota de ETA se consigue también "siempre desde el reconocimiento al papel de las víctimas" y siendo todos muy conscientes de que "la barbarie nunca puede derrotar a la democracia".