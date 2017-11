Gobierno Vasco pide "lealtad" al central con las transferencias pendientes y que cumpla el Estatuto de Gernika

En una entrevista a Bizkaia Irratia, recogida por Europa Press, Tapia ha afirmado que "está claro" que "el conflicto" en Cataluña está teniendo influencia en la cuestión de las transferencias pendientes, porque "estaba prevista una reunión para hablar de esas transferencias, y se está retrasando una y otra vez, y se denota un punto de desconfianza".

En este sentido, ha pedido "superar esa desconfianza", ya que, según ha dicho, "hemos demostrado que no hemos hecho nada especial y que hemos cumplido nuestra palabra, hemos sido leales, y, por lo tanto, ha llegado el momento de hacerlo cumplir (el Estatuto de Gernika)".

"Ha quedado claro que el Gobierno Vasco siempre ha actuado con lealtad y cumpliendo su palabra, y lo que toca ahora es el otro lado también actúe con lealtad. No estamos pidiendo nada especial, nada que no hayamos citado antes, sino algo que está en la legislación, es decir, hablamos de cumplir el Estatuto de Gernika. Hay un informe con un calendario y, si hay voluntad, hay oportunidad para sacarlo adelante", ha asegurado.

Asimismo, ha indicado que la cuestión "no es decir que no es el momento", por lo que está sucediendo en Cataluña, ya que, en su opinión, "creo que no hay que mezclar las cosas". "Cataluña tiene su problema y debemos tratar de solucionarlo entre todos, pero, al mismo tiempo, eso no puede impedir que Euskadi haga su camino, y creo que eso se está mezclando desde el punto de vista de Madrid", ha lamentado.