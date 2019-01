Gobierno Vasco quiere integrar sensibilidades en el programa sobre la historia de ETA pero dice que no satisfará a todos

El secretario general de Derechos Humanos y Convivencia del Gobierno Vasco, Jonan Fernández, ha asegurado que hará "un esfuerzo por integrar sensibilidades y preocupaciones" en el programa educativo 'Herenegun' sobre la historia reciente de Euskadi, que incluye el terrorismo de ETA, pero ha admitido que el resultado final "no satisfará al cien por cien" de las personas y entidades que han realizado aportaciones. No obstante, cree que habrá "una aproximación suficiente".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Fernández ha señalado que, como primer paso en el proceso de diálogo, el Gobierno Vasco ha pedido receptividad, y ha recordado que las críticas y las aportaciones recibidas a las unidades didácticas las van a tratar "con tiempo, con diálogo y receptividad".

A su juicio, se trata de crear "un clima de cercanía, de confianza y de diálogo, en el que esa receptividad puede ser recíproca", de forma que "se escuchen y se entiendan todos", para poder llevar esta iniciativa "a buen puerto".

Tras recordar que la unanimidad "no es siempre fácil", ha explicado que "mucho menos se puede pretender que todo el mundo en abierto se ponga de acuerdo con cada una de las escenas que aparecen en una serie de vídeos o con cada uno de los párrafos que aparecen en un documento".

"Sabiendo que la pluralidad exige buscar los puntos de encuentro fundamentales y que hay que aceptar que el resultado final no satisfará al cien por cien a todas las personas y entidades que han hecho aportaciones, creo que sí generará una aproximación suficiente", ha añadido.

Jonan Fernández ha recordado que ha habido alegaciones "muy críticas e incluso descalificadoras del material que piden su retirada, pero también se ha recibido un número importante de aportaciones que consideran que el material es válido, adecuado y al que hacen aportaciones puntuales de mejora", como las de la comunidad educativa.

"EXCESOS" EN LAS CRÍTICAS

En cuanto a las críticas, cree que "ha habido excesos" que no van a tener en cuenta, como que se ha pretendido "legitimar el terrorismo". "Eso no es cierto", ha indicado, para señalar que eso no significa que "no se pueda hacer un esfuerzo de integrar sensibilidades y preocupaciones, teniendo en cuenta que hay una sensibilidad muy importante con todo lo que tiene que ver con el pasado reciente".

"Ese pasado reciente nos duele, y nos duele de diferente manera a unos y a otros. Eso hay que tenerlo en cuenta y tratarlo con sensibilidad", ha indicado.

Fernández ha considerado que también existen "estrategias de oposición, de desgaste al Gobierno, con las que hay que contar siempre". "Pero yo digo que no vamos a entretenernos en este tipo de problemas, contamos con ellos, y vamos a centrarnos en lo importante, que éste no es un juego de un relato frente a otro relato, sino el relato o el no relato, y nosotros creemos que en la asignatura de historia de nuestras escuelas debe tratarse lo que ha ocurrido en los últimos 60 años, que no haya un vacío", ha manifestado.

Ha reconocido que ésta es una tarea "complicada, complicada y compleja", pero "se va a hacer". En esta línea, ha recordado que ésta es la asignatura de historia. "Paralelamente, tenemos otro programa educativo que llevamos funcionando, que es el de víctimas educadoras, por las que miles de alumnos han escuchado de primera mano el testimonio de víctimas del terrorismo y de la violencia en las aulas", ha subrayado.

Tras señalar que éste sigue en marcha, que se hace "desde la deslegitimación absoluta del terrorismo", ha precisado que 'Herenegun' es de historia "y es complementario". "Queremos contar qué es lo que ha pasado en esos 60 años en este país en todos los sentidos, y en esos 60 años, la historia de ETA es un continuum, que tiene una importancia grandísima y que no se puede obviar. Por eso, ETA está presente en toda esa historia", ha explicado.

El secretario general de Derechos Humanos y Convivencia ha apuntado que, además de relatar la historia de la banda, "se cuenta también lo que en estos 60 años ha pasado en este país, sobre todo, para entender que, a pesar de ETA, este país ha seguido adelante, ha hecho construcción institucional, social y económica".

"Por eso, se habla de ETA y se habla también del contexto porque estamos en la asignatura de historia y ese elemento conjunto es el que creemos que tiene un valor educativo muy importante. Además, siendo la asignatura de historia, se utiliza el material para analizar, desde el punto de vista ético, lo que ha significado en estos 60 años el uso del terrorismo, de la violencia, de las vulneraciones de derechos humanos", ha subrayado.