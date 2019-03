El Gobierno Vasco afirma que aunque los recibimientos a expresos de ETA son "reprobables", no siempre son delictivos

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha expresado su "discrepancia radical" con el recibimiento al expreso de ETA Germán Urizar, celebrado el pasado domingo en Bilbao, aunque ha precisado que el "reproche" social y político que se pueda realizar a estos actos no implica que, necesariamente, constituyan un delito, puesto que recibimientos similares celebrados en el pasado contaron con "autorización expresa de la autoridad judicial".

Erkoreka, que ha comparecido ante los medios de comunicación tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, se ha referido al recibimiento ofrecido en la capital vizcaína al exrecluso Germán Urizar, así como a la posibilidad de que la Delegación del Gobierno plantee a la Audiencia Nacional la adopción de medidas contra los responsables de su celebración.

Erkoreka ha recordado que el Gobierno Vasco siempre ha mostrado su "discrepancia radical" con la celebración de este tipo de actos, al considerar que "no contribuyen absolutamente en nada a hacer efectivo el reconocimiento y reparación de las víctimas, que está exigida por la ley, ni a construir y articular la convivencia futura".

POSICIÓN "CLARA"

El portavoz del Ejecutivo ha subrayado que el gabinete de Iñigo Urkullu mantiene una posición política "clara" contra "los pronunciamientos que no contribuyen a hacer efectivos objetivos importantísimos en el ámbito de la paz y la convivencia".

No obstante, desde una perspectiva judicial, ha precisado que el Ejecutivo vasco "no tiene por qué compartir el criterio" de la Delegación del Gobierno "en todos los ámbitos en los que decida actuar o emprender acciones judiciales". "Esa coincidencia no se tiene por qué dar", ha afirmado.

Erkoreka, que ha reiterado que la posición del Gobierno Vasco es "clara y contundente" a la hora de rechazar este tipo de actos, ha recordado que el "reproche social" que se pueda plantear a su celebración no implica que estos recibimientos tengan, necesariamente, un carácter delictivo.

De hecho, ha recordado que, en el pasado, y "en más de una ocasión", actos similares "se han celebrado con autorización expresa de la autoridad judicial".