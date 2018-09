Gobierno Vasco seguirá reclamando al Ejecutivo central "proporcionalidad" en el reparto de 'MENAS'

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha explicado este martes que las instituciones vascas van a "seguir insistiendo" para que "efectivamente, las decisiones que se adopten en el Gobierno central, respeten el principio de proporcionalidad en el reparto de menores extranjeros no acompañados --MENAS-- entre los diferentes territorios y Comunidades autónomas".

En la rueda de prensa celebrada tras el consejo de gobierno, Erkoreka ha sido preguntado por la reunión celebrada la semana pasada en Madrid, en la que el Ejecutivo de Pedro Sánchez acordó repartir 40 millones entre las comunidades que los acogen.

Preguntado sobre si está "decepcionado" porque el Ejecutivo central no atendió a la petición de las instituciones vascas de que se haga un "reparto" equitativo de los menas por las comunidades autónomas, Erkoreka ha defendido que esta "reivindicación" era "justa y estaba bien fundada".

Por ello, ha señalado que van a "seguir insistiendo para que efectivamente, las decisiones que se adopten en el Gobierno central, respeten el principio de proporcionalidad en el reparto de menas entre los diferentes territorios y Comunidades autónomas".

"Creemos que la solicitud no es arbitraria, no está injustificada, no es caprichosa, todo lo contrario. Está bien fundada y es justa. Creemos que antes o después esta decisión tendrá que adoptarse", ha insistido.