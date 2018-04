Gobierno Vasco afirma que, si ETA no reconoce el "daño injusto" tendrá que hacerlo la izquierda abertzale

El portavoz del Ejecutivo Vasco, Josu Erkoreka, ha afirmado que, si ETA no reconoce el "daño injusto" causado, "quedará en el tejado de la izquierda abertzale hacerlo en el futuro", y ha apuntado que el papel del Gobierno no está "en la escenificación" de la disolución de la banda, sino "gestionando de verdad que esto pueda llevarse en los términos" que considera que deba hacerse.

Además, ha asegurado que el acto de Kanbo (Francia) del próximo 4 de mayo, previo a la desaparición de la banda, "por exitoso que sea", no va a "suplantar para nada" las percepciones "radicalmente negativas" de lo que ha supuesto la banda.

A su juicio, "aquí cada persona tiene su experiencia personal sobre lo que ha supuesto ETA en su vida, hay interpretaciones y lecturas suficientes sobre lo que ha representado ETA como para que un solo acto, por exitoso que sea, pueda eclipsar todo lo anterior".

"Yo creo que este acto para nada va a suplantar las percepciones que todos y cada uno de nosotros, los que hemos convivido con ETA durante una etapa no desdeñable de nuestra vida, tengamos de lo que ha supuesto aquel fenómeno y condicione nuestra valoración, en mi caso, radicalmente negativa de lo que ha supuesto ETA en la vida social y política de los vascos", ha añadido en una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press.

Josu Erkoreka ha recordado que el Ejecutivo Vasco "no deja de estar" en el encuentro de la localidad vasco francesa de Kanbo "porque no sea relevante". "No les resta importancia al hecho de que se oficialice la desaparición definitiva de ETA en un acto público" y lo que ello puede significar para la política vasca, ha aseverado.

En todo caso, el Gabinete de Iñigo Urkullu cree que "no debe estar" porque "lo importante, en este caso, es que se deje claro e inequívoco que se oficializa la desaparición definitiva de ETA y que hay una consideración igualitaria para todas las víctimas".

"Si todo eso queda claro, lo demás, la escenificación de todo esto, la puesta en escena, es secundario, y el Gobierno Vasco cree que su papel no está ahí, está gestionando el fondo del asunto, gestionando de verdad que esto pueda llevarse a cabo o deba llevarse a cabo en los términos en los que el Gobierno cree que tiene que llevarse, y no en la escenificación, que eso sí que es secundario", ha apuntado.

ORGANIZACIÓN DEL ACTO

Josu Erkoreka ha afirmado que el Gobierno Vasco ha mantenido contacto con los organizadores de la cumbre de Kanbo durante los últimos días. En esta línea, ha apuntado que el pasado lunes "hubo una comunicación oral, directa de los responsables del Foro Social explicando cuál era el planteamiento del acto".

Además, ha explicado que este martes volvió a haber "un nuevo contacto" y ha indicado que "lo que existe no es una invitación foral, sino una comunicación al Gobierno de la idea que preside en este momento la organización del acto".

"Han contado lo que pueden contar, lo que saben. Primero, el diseño del acto es cerrado. No ha sido posible un consenso previo de ninguna naturaleza. Se comunica al Gobierno qué es lo que se ha decidido a propósito del diseño del acto y de su organización, de su contenido, y el Gobierno no puede incidir ni alterar ni modificar ni sugerir. O te adhieres o no te adhieres", ha indicado.

Tras señalar que "respetan" el evento, ha manifestado que los organizadores "lo han diseñado una manera que no es compartida por el Gobierno Vasco", que no ve "necesaria su presencia en el acto". "Pero, para nada se opone, a que otros representantes institucionales lo hagan", ha subrayado.

COMUNICADO

Asimismo, ha apuntado que también se pretende "una adhesión a un comunicado" que supuestamente se leerá en el encuentro de Kanbo "cuyo contenido se desconoce".

También considera que hay "elementos formales que no dejan de tener su importancia", como el hecho de que el acto "se produzca en Iparralde, fuera del ámbito territorial" de la Comunidad Autónoma Vasca. "Todo el mundo sabe que en la trayectoria de ETA, tanto en su origen, en su incidencia como en sus consecuencias, han tenido lugar principalmente en el ámbito territorial" de Euskadi.

Por ello, cree que el hecho de que evento se haga "fuera" de esta Comunidad Autónoma y que se quiera la representación "del conjunto de la sociedad vasca a través del lehendakari, que es su figura institucional máxima", es algo que el Ejecutivo "no acaba de compartir".

"El acto se va a celebrar en Iparralde y ése es un motivo que desconcierta al Gobierno, en el sentido de que a lo mejor su presencia no tiene por qué ser tan evidente que tiene que producirse en representación del conjunto de la sociedad vasca", ha dicho.

"Después está el contenido del propio acto y el contenido del comunicado que pueda leerse en el seno del mismo, que el Gobierno desconoce radicalmente qué es lo que se pretende hacer, y tampoco hay una identificación clara de las personas que van a participar en el mismo. Entonces, asistir a un acto en el que no se sabe con quién se va a compartir escenografía e imágenes, tampoco estimula al Gobierno", ha señalado.

En este sentido, ha apuntado que lo que al Gobierno "lo que le interesa es el fondo del asunto", es decir, "que haya claridad en la confirmación de la desaparición definitiva de ETA, que es inequívoco el pronunciamiento a ese respecto, y en segundo lugar, que exista una consideración igualitaria al conjunto de las víctimas, sin establecer distinciones entre ellas que a estas alturas del siglo XXI parece que no son muy presentables desde el punto de vista ético".

DAÑO INJUSTO

Josu Erkoreka ha insistido, además, en que "el reconocimiento del daño injusto causado es una exigencia ética básica y mínima, que, a la altura de la conciencia social del siglo XXI, se tiene que producir necesariamente en un documento de esta naturaleza". "Y si ETA no lo hace ahora será un asunto que quedará en el tejado de la izquierda abertzale para que tenga que hacerlo en el futuro", ha añadido.

A su juicio, "el reconocimiento de que matar siempre estuvo mal, de que el daño causado por ETA fue negativo, fue injustificable, y la asunción de que una vulneración de derechos humanos es siempre injusta, la cometa quien la cometa, incluso en el supuesto de que la cometa ETA, es irrenunciable, y no se puede abdicar a que eso se recoja y se reconozca expresamente".

Erkoreka ha insistido en el Ejecutivo Vasco, "después de que se haga el anuncio definitivo por parte de ETA, hará su valoración muy sopesada sobre el conjunto de la actuación", pero "cuando llegue el momento".