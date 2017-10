Gobierno Vasco dice que no ha habido DUI ni 155 y llama a Rajoy y Puigdemont a hacer más esfuerzos para el consenso

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha afirmado que no ha habido Declaración Unilateral de Independencia (DUI) ni aplicación del artículo 155 de la Constitución, y ha realizado un llamamiento al presidente de los Ejecutivos central y catalán, Mariano Rajoy y Carles Puigdemont, respectivamente, a hacer más esfuerzos para "buscar fórmulas consensuadas" porque todavía "hay margen".

Además, ha señalado que la prisión preventiva incondicional decretada este lunes por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela para los portavoces de ANC y Òmnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente, "no es proporcionada ni necesaria" y ni siquiera "la idónea".

En la rueda de prensa celebrada en Vitoria tras el Consejo de Gobierno, Erkoreka ha dicho que su apreciación personal es que, "en este caso, deja mucho que desear la ponderación de los elementos que el juez instructor debe llevar a cabo a la hora de decidir si procede o no la adopción de medidas cautelares". "La medida no me parece ni proporcionada ni tampoco necesaria ni tampoco la idónea para los objetivos que pretende conseguir", ha insistido.

En este sentido, ha recordado las declaraciones realizadas ayer por la noche por el lehendakari, Iñigo Urkullu, en las que advirtió de que "la judicialización de los actos políticos es siempre problemática, pero cuando se produce en el ámbito de la jurisdicción penal, empieza ya a ser preocupante".

Tras apuntar que esto solo "tensiona" a la sociedad, ha recordado que Urkullu ha apelado a la proporcionalidad de la aplicación de la Justicia y ha pedido escenarios de distensión.

Josu Erkoreka ha reiterado su emplazamiento a "la necesidad de diálogo" y ha insistido en que ahora es más fácil que antes porque la palabra "diálogo" está "en boca de más gente que nunca y de las principales cabezas de los dos sectores llamados a dialogar", en alusión a al presidente del Gobierno del PP, Mariano Rajoy, y el de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont.

"Hay que pedirles que acentúen e intensifiquen el esfuerzo, y busquen fórmulas para reducir desavenencias, para limar diferencias y para establecer aproximaciones que puedan permitir una solución dialogada a esta cuestión política, que requiere soluciones políticas", ha subrayado.

DUI Y EL 155

Por ello, no ha querido ponerse en la hipótesis de la aplicación del artículo 155 de la Constitución este jueves. "No se ha producido la Declaración Unilateral de Independencia. Prueba inequívoca de ello es el hecho de que la CUP esté reclamando la convocatoria de un pleno extraordinario en el Parlament para que se lleve a cabo esa declaración", ha indicado.

Asimismo, ha señalado que tampoco se ha aplicado el 115 y las cartas que se han cruzado Rajoy y Puigdemont, "en ningún caso, permiten sostener seriamente" que se pueda estar "cumplimentando alguno de los trámites previstos" en ese artículo de la Carta Magna.

"Lo que llama requerimiento el presidente del Gobierno (que el president aclare si ha declarado la independencia) no creo que pueda considerarse propiamente un requerimiento a los efectos del 155 de la Constitución", ha añadido, para destacar que, "por lo tanto, hay margen para hablar y buscar fórmulas consensuadas".