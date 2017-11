El Gobierno Vasco cree que en Cataluña no se ha aprobado una declaración de independencia "con valor jurídico"

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha respondido al emplazamiento de EH Bildu para el reconocimiento de la República catalana afirmando que, a su juicio, no se ha producido una declaración formal de independencia "con valor jurídico", y que los propios partidos catalanes han aceptado presentarse a unas elecciones "autonómicas, no constituyentes", convocadas por el Ejecutivo central.

Erkoreka ha respondido este viernes, en el pleno de control que celebra el Parlamento Vasco, a una interpelación de EH Bildu en relación con la postura del Gobierno autonómico "relativa a la República Independiente de Cataluña".

La parlamentaria de EH Bildu Jasone Agirre ha reclamado al Ejecutivo vasco que "no mire hacia otro lado" y que "reconozca" la República Catalana, ya que hacerlo supondría situarse del lado de los exconsejeros catalanes que han sido encarcelados, en lugar de posicionarse junto a "los del artículo 155" de la Constitución, que ha propiciado la intervención de la autonomía catalana por parte del Gobierno central.

"VENGANZA DEL ESTADO"

"Reconocer la república catalana es estar con las urnas, y no con los tricornios", ha subrayado. Agirre ha denunciado, además, que los encarcelamientos de dirigentes políticos y sociales vinculados al proceso independentista demuestra que en Cataluña "se está conociendo la política vengativa del Estado", que "persigue ideas, no delitos".

Erkoreka ha considerado que el ingreso en prisión del exvicrepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y de otros exconsejeros catalanes es una medida "desproporcionada, innecesaria y contraproducente", además de "jurídicamente inconsistente".

Respecto al reconocimiento de la República catalana, ha cuestionado que, en realidad, se haya producido una declaración formal y "con valor jurídico" en tal sentido. El portavoz del Gobierno Vasco ha subrayado que esa declaración aparece en el preámbulo del texto aprobado por el Parlamento de Cataluña el 27 de octubre, pero no en el apartado del texto que sí tiene un "valor jurídico".

En esa parte jurídicamente vinculante --ha precisado-- tan sólo se declara "el inicio de la apertura del proceso constituyente". "Esa frase dice lo que dice, y no dice lo que no dice. A mi juicio, no ha ocurrido eso que usted dice que ha ocurrido", ha asegurado a la parlamentaria de EH Bildu, en referencia a la declaración de la independencia catalana.

Erkoreka ha afirmado que no cree que esa redacción se deba a un "error", y ha vaticinado que alguna de las personas investigadas judicialmente por su participación en el proceso independentista "seguramente" puede utilizar este mismo argumento ante los tribunales.

El portavoz del Ejecutivo autonómico ha reiterado el "respeto" del Gobierno autonómico hacia las decisiones de las instituciones de Cataluña. Además, ha recordado que la mayor parte de los partidos catalanes ha anunciado que participará en las elecciones convocadas por el Gobierno central para el 21 de diciembre, sobre las que ha recordó que "no son constituyentes, sino autonómicas".