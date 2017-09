El Gobierno ve "sensato" a Urkullu cuando dice que el referéndum no tiene las garantías debidas

En concreto, Urkullu dijo este jueves que ve con "preocupación" la situación en Cataluña y añadió que hay que ser "honestos" y "saber que el 1 de octubre, tenga lugar lo que tenga lugar, no tiene las garantías debidas" de un referéndum.

Desde el Gobierno del PP, subrayan que el lehendakari tiene "mucha razón" en sus manifestaciones porque se está produciendo una vulneración de los procedimientos y de las reglas democráticas como ya se vió en el Parlamento catalán al aprobar la llamada ley del referéndum y la ley de desconexión.

En este sentido, fuentes del Ejecutivo subrayan que los independentistas se han instalado en la desobediencia y persiguen llevar a cabo un referéndum que no se va a celebrar. "¿De dónde van a sacar las papeletas o cómo van a hacer el recuento. Esto no es serio", exclaman en el Gobierno, donde resaltan que este comportamiento del Gobierno catalán no tiene parangón en ningún país de la UE.

CRÍTICAS DE EA Y OTEGI

El PP ha saludado las palabras de Urkullu. El presidente del PP de Guipúzcoa, Borja Sémper, ha dicho que hasta el lehendakari coincide con el PP en las "pocas garantías" que presenta el referéndum catalán. "No sabemos el censo, ni dónde se van a colocar las urnas... se sustenta en unas leyes aprobadas en un Parlamento deslegitimado", ha agregado.

Sin embargo, al lehendakari le han llovido críticas de Eusko Alkartasuna y de EH Bildu. El coordinador de esta última formación, Arnaldo Otegi, ha dicho que Urkullu "se retrata" con sus declaraciones en las que consideraba que no hay garantías suficientes para celebrar el referéndum

También Eusko Alkartasuna ha acusado al lehendakari de defender a su "socio", el Partido Popular, "y su discurso sin sentido español" y se ha preguntado "qué está comprando el PNV al vender a Cataluña".