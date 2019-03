El Gobierno foral "lamenta" que UPN "esté comprando el discurso más centralista, el que esgrime Cs"

Ollo ha indicado en rueda de prensa que en la sesión de Gobierno "no valoramos las decisiones de los partidos políticos, no es nuestro papel". No obstante, ha defendido el Convenio Económico y ha dicho que "en ningún momento de la historia las negociaciones del Convenio se han hecho con tanto rigor científico y tanta transparencia ni con tan buenos resultados para los navarros y para el resto del Estado".

Según ha continuado, "el Convenio está basado en el autogobierno, es la herramienta clave de nuestro autogobierno y parece que es más necesario que nunca reivindicar la defensa de ese autogobierno y del Convenio". "También es la herramienta de solidaridad con el resto de Comunidades y esto lo tendremos que volver a recordar", ha comentado, para afirmar que "cuestionar la negociación y el Convenio nos parece inaceptable".

Ana Ollo ha manifestado que "los dimes y diretes que hay en torno a ello son un espectáculo lamentable" y ha señalado que "nos alerta del peligro y es el momento en que la defensa de nuestro autogobierno es más importante que nunca". "Ayer en la firma del convenio -entre UPN y Cs- se deslizaron ciertas sospechas sobre la propio negociación del Convenio", ha añadido, para exponer que "estamos en un momento muy peligroso y tenemos mucho que decir los navarros y navarras sobre la defensa de nuestro autogobierno".

Preguntada por si la presentación esta tarde de EH Bildu de su candidatura al Congreso descartaría una candidatura conjunta, Ollo ha reiterado que "el Gobierno no entra a valorar las decisiones de los partidos políticos".