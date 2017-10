El Gobierno asegura que la UE no reconocerá la independencia de Cataluña porque sería "un lío de primera magnitud"

"No basta que lo decidan y se declaren independientes", ha advertido el ministro en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press: "Al final lo necesario es que lo reconozcan los demás países, la comunidad internacional: si la ONU y la UE no lo reconocen esto no tiene ningún efecto jurídico ni político", ha argumentado.

A juicio de Méndez de Vigo, la declaración unilateral de independencia no será reconocida por los actores internacionales, y en particular por la UE ya que supondría un "lío de primera magnitud" para el bloque europeo. "El artículo cinco del tratado de la Unión Europea establece que la ordenación territorial de los estados miembros es un competencia de los Estados y aparte, esto supondría un lío de primera magnitud", ha zanjado.

Según el ministro portavoz, el escenario de la declaración unilateral de independencia forma parte de la Generalitat desde hace semanas. Así ha señalado que "el primer paso" fue aprobar las leyes del referéndum y transitoriedad en el Pleno del Parlament del 6 y 7 de septiembre, y el segundo la celebración ayer de la consulta.

Para Méndez de Vigo el referéndum ni siquiera contaba para Puigdemont, al que ha acusado de esperar a tener tan solo tener un voto más del 'sí' para avanzar hacia la secesión. "Lo que quieren hacer es una declaración unilateral de independencia, el recuento era imposible y les da igual, lo quieren es declarar la independencia", ha señalado.