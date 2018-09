El Gobierno quiere que la UE se fije un plazo para reconocer a Palestina antes de actuar en solitario

Estudiar el reconocimiento del Estado Palestino es uno de los compromisos que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adoptó con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, según afirmó éste después de la reunión, pero Borrell ha dejado claro que "si este Gobierno reconoce el Estado Palestino no será porque se lo haya pedido Podemos", sino que el tema lleva tiempo sobre la mesa y ha sido objeto de varias discusiones.

"Es una decisión trascendental que hay que medir en sus efectos", ha dicho Borrell en un desayuno del Foro España Internacional. La posición del Gobierno anterior era que el reconocimiento debía ser conjunto por parte de la UE y con el fin de contribuir a un acuerdo de paz.

Ahora, dado que la solución de los dos Estados parece cada vez más lejana, el actual Ejecutivo quiere impulsar una posición más activa de la UE y tratar de pensar fuera de los marcos tradicionales ("think out of the box", pensar fuera de la caja, ha sido la expresión anglosajona que ha usado Borrell. El ministro ha señalado que él visitó Gaza tras los bombardeos de 2006 y aquella situación ya le pareció en el límite "de lo aceptable".

A su juicio, el conflicto de Oriente Próximo es uno de los ámbitos donde la UE debe estar dispuesta a llenar el vacío que deje Estados Unidos. Borrell ha reconocido que "la relación trasatlántica ha cambiado", puesto que el nuevo presidente, Donald Trump, "prioriza la política comercial a la de alianzas" y vincula la seguridad al comercio en una relación nueva y "un tanto insana".

Eso sí, ha apuntado que "a lo mejor los tuits de Trump son trompetas que anuncian una nueva oportunidad para Europa" porque obligarán al viejo continente a construir su capacidad estratégica y a actuar de contrapeso cuando EEUU cruce lo que para la UE son "líneas rojas". Es el caso del tratado nuclear con Irán, un logro que la UE defenderá haciendo "todo lo posible para que siga vivo".

Borrell ha lamentado que Estados Unidos se esté retirando de acuerdos multilaterales que son importantes para el futuro y ha apostado por una Europa "mucho más unida" para hacer frente a sus problemas como el cambio climático, la defensa o las misiones de paz.

Para ello, ha hecho un llamamiento a hacer pedagogía para convencer a los europeos, y sobre todo a quienes se sienten "perdedores de la globalización" y miran más a la renacionalización de la política, de que el proyecto europeo es necesario para no ser irrelevantes en un mundo dominado por Estdos Unidos y China. Segú su análisis, el combate de las próximas elecciones europeas no será tanto ideológico como entre el europeísmo y el euroescepticismo y el populismo.

RETRIBUCIONES DIGNAS PARA LOS TRABAJADORES

En su intervención, el ministro ha tenido palabras de reconocimiento para los trabajadores del Servicio Exterior español, en particular para los que trabajan en atención consular, y ha reconocido que los empleados locales en el extranjero tienen retribuciones que no son "dignas" para lo que el gobierno considera que deben ser las relaciones laborales. También ha dicho que quiere sentar nuevas bases para la cooperación, tras años de recortes, y que eso se recuerde como un símbolo de su paso por el Ministerio.

Por último, ha recordado la importancia que el Gobierno da a la reforma de la ley electoral para reformar el voto rogado que, según ha dicho, "no fue una buena idea", ya que hizo caer la participación de los residentes en el exterior en las elecciones desde el 35 al 5 por ciento. Para este asunto, este mismo martes se reunirá con los diputados de la subcomisión que analiza la reforma electoral.