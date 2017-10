El Gobierno: La UE sabe que en democracia se puede intentar cambiar la ley, pero no ignorarla o ir en contra

El secretario de Estado para la UE, Jorge Toledo, ha afirmado este miércoles que "todos los miembros del Consejo Europeo" y "todas las instituciones" están de acuerdo en "el abecé" de la democracia, que es que "uno puede tratar de modificar la ley pero no puede ignorara o ir en contra".

"Es un abecé que mucha gente ignora o decide ignorar, esto son valores europeos fundamentales y en eso están de acuerdo todos los miembros del Consejo Europeo y todas las instituciones", ha dicho durante su comparecencia ante la Comisión Mixta para la UE para informar del Consejo Europeo que se celebra en Bruselas el jueves y el viernes.

Toledo ha dicho varias veces que no iba a hablar de la situación de Cataluña porque no forma parte de la agenda de la Cumbre pero sí ha hecho una reflexión general al hilo de las intervenciones de los portavoces.

"Hablando de valores europeos, no se puede contraponer ley y diálogo porque en una democracia la ley es resultado del diálogo democrático", ha dicho el secretario de Estado. Así, ha defendido que cuando se dice que para resolver un problema --en este caso el de Cataluña-- "no basta con la ley sino que hace falta diálogo es ignorar que la ley es producto del diálogo".

En democracia, ha remachado, se puede intentar cambiar la ley pero no ignorarla o ir en contra "porque no le gustan los procedimientos para cambiarla, porque en el fondo no tiene los apoyos para ello". Durante el debate ha sido el senador del PNV Jokin Bildarratz, y no ha participado ningún parlamentario de ERC ni PDeCAT.

También ha insistido en que nacionalismos y populismos, también en España, son contrarios al proyecto europeo, y en que hoy en día hace falta soberanía europea para afrontar ciertos retos. Si la soberanía nacional es insuficiente, ha dicho, mucho más lo sería una soberanía de una entidad subestatal.

En realidad, quienes más expresamente han hablado de Cataluña han sido el portavoz de Foro, Isidro Martínez Oblanca y el de Ciudadanos, Fernando Maura, que han advertido de que toda Europa debería estar preocupada porque es "un anticipo" de lo que puede pasar en toda Europa y han pedido a la diplomacia española que se emplee a fondo en explicar la situación.

El secretario de Estado ha confiado en que "el liderazgo de España no se va a ver amenazado" puesto que sigue siendo el país que más crece de la Eurozona, a pesar de la revisión a la baja de las previsiones. "Esperamos que vuelva la cordura y que todo esto sea un mal sueño", ha concluido.

Por otro lado, Toledo ha informado a los parlamentarios de la posición española en algunos aspectos que se tratarán en la Cumbre, como el apoyo al acuerdo nuclear con Irán --ahora que Estados Unidos parece apartarse de él-- o las relaciones con Turquía.

PREOCUPACIÓN Y CAUTELA CON TURQUÍA

Sobre este asunto, ha admitido que existe una "preocupación generalizada que España comparte por la deriva en el Estado de Derecho y las libertades" desde el fallido golpe de Estado de 2016, de manera que probablemente se valorará un cambio en las relaciones bilaterales.

Eso sí, ha puntualizado que el Gobierno español es partidario de la "cautela crítica" por la "naturaleza estratégica, compleja y multidimensional" de la relación, así que no quiere decisiones "difícilmente reversibles". Con todo, ha reconocido que la UE le ha dicho al Gobierno turco que si instaura la pena de muerte eso sería "una línea roja", algo que no cree que pudieran "soportar las negociaciones de adhesión".

También ha asegurado que el Gobierno español mantendrá una posición constructiva en el debate sobre la política migratoria, apostando porque se retiren los controles internos y se vuelva al espacio Schengen, "aunque teniendo en cuenta las necesidades de seguridad de los países", por incentivos positivos con los países de origen y destino y porque en la reforma del sistema de asilo no se ponga la mayor parte de la carta en los países que, como España, controlan la frontera exterior.

Y sobre el Brexit, ha constatado que la negociación no ha avanzado lo suficiente pero ha confiado en que el reciente discurso de Theresa May en Florencia sirva para dar pasos adelante. Además, cree que se está "alejando la perspectiva de un no acuerdo".