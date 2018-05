El Gobierno actuará si Torra nombra políticos encarcelados y toman posesión como 'consellers'

El portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo, ha avanzado este viernes que el Ejecutivo actuará si finalmente el nuevo presidente de la Generalitat, Quim Torra, opta por designar a políticos independentistas que están en prisión y toman posesión como 'consellers'. Según ha recalcado, alguien que está en "prisión preventiva" no puede encargarse de una consejería y atender a los asuntos que preocupan a los ciudadanos.

Así se ha pronunciado Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ante la posibilidad de que Torra -que el lunes visitará a los políticos independentistas que están en las cárceles de Estremera, Soto del Real y Alcalá Meco-- designe como consejeros a cargos como Jordi Turrull o Josep Rull. Los exconsejeros de ERC Oriol Junqueras, Raül Romeva, Carles Mundó, Meritxell Serret y Dolors Bassa, han rechazado formar parte del nuevo Govern.

Méndez de Vigo ha hecho un llamamiento a que "impere el sentido común" y ha resaltado que el Gobierno quiere abrir una etapa de diálogo, sin subir "la tensión", algo que, según ha dicho, ocurriría si finalmente Torra opta por nombrar como consejeros a políticos que formaron parte del Gobierno de Puigdemont y están encarcelados.

Al ser preguntado expresamente si, en caso de que no impere ese sentido común, el Gobierno tiene previsto algún escenario o un plan, Méndez de Vigo ha indicado que "la respuesta es que sí". "Pero actuaremos si se hace", ha enfatizado, para añadir que el Gobierno "no actúa sobre hipótesis y no quiere hacerlo". Eso sí, no ha precisado en qué consistiría esa actuación del Ejecutivo.

SI EL JUEZ LES "AUTORIZA A SALIR"

El portavoz del Ejecutivo señalado o que esos políticos encarcelados podrán tomar posesión si el juez les "autoriza a salir". "Amén de las consideraciones jurídicas y políticas, hay una de sentido común. Un consejero o un ministro no puede ejercer las funciones de tal si está en prisión", ha manifestado, para insistir en que el sentido común "obliga a pensar que eso factualmente no es posible".

Preguntado entonces si el Gobierno no aceptaría una toma de posesión de esos políticos encarcelados mediante un acta notarial, Méndez de Vigo no ha querido entrar en consideraciones "hipotéticas" sobre lo que puede suceder y ha reiterado que quiere un Gobierno "legal y viable".

Según ha dicho, para ser viable el consejero designado tiene que poder ejercer las competencias que tiene su Consejería. "Alguien que está en prisión preventiva no puede ocuparse de una consejería. Es de sentido común", ha resaltado.

ABRIR UNA NUEVA ETAPA POLÍTICA

Méndez de Vigo ha reiterado en varias ocasiones que el Ejecutivo de Mariano Rajoy quiere "abrir una nueva etapa política en Cataluña" y ha ofrecido diálogo al nuevo presidente de la Generalitat "dentro de la ley". Según ha añadido, el Ejecutivo del PP no quiere "alimentar una espiral de confrontación institucional" porque eso es "perjudicial" para el futuro de Cataluña y sus ciudadanos.

"El Gobierno cree que es momento de unidad, responsabilidad y madurez, de unir y no dividir, de practicar el diálogo y de sumar y no excluir", ha dicho Méndez de Vigo, que ha recordado las reuniones que esta semana ha mantenido Mariano Rajoy en el Palacio de la Moncloa con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el líder de Cs, Albert Rivera. Además, ha añadido que también se verá con el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias.

Méndez de Vigo ha subrayado que es el momento del "diálogo político dentro de la ley" y ha recalcado que "dialogar no es imponer toda costa una agenda política". "El Gobierno quiere abrir una nueva etapa política", ha subrayado, para agregar que el proyecto de "imposición" que han impulsado estos meses los independentistas ha "fracasado".

¿REUNIÓN RAJOY-TORRA?

En cuanto a si cree que el diálogo empieza mal con Torra tras la ausencia del Gobierno de la toma de posesión, el ministro ha reconocido que "no empezó bien el discurso" del presidente catalán en el Parlamento catalán hablando "solamente de los intereses independentistas y no de políticas de Cataluña".

Dicho esto, ha señalado que la toma de posesión no fue la "adecuada" sino que fue un acto "degradado", en línea con "el papel de custodio que se atribuye el presidente Torra". "Pero eso no es óbice para que sigamos con la voluntad de abrir una nueva etapa de diálogo político dentro de la ley. Creemos que eso es lo que necesita Cataluña y lo que espera la mayoría de los catalanes", ha manifestado.

Al ser preguntado cuándo puede producirse un encuentro entre Mariano Rajoy y Quim Torra, Méndez de Vigo ha dicho que no hay fecha y ha añadido que Torra "todavía no ha formado gobierno". "Supongo que esperará a que se forme gobierno", ha apostillado.