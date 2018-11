Política

http://www.teinteresa.es/politica/Gobierno-TC-resolucion-Barcelona-Rey_0_2117788347.html

El Gobierno no ve posible recurrir ante el TC la resolución de Barcelona contra el Rey pero expresa "reproche político"

Calvo no cree que haya un debate sobre la jefatura de Estado y recuerda que no puede abrirse "con una cadena de situaciones donde no toca"