Gobierno vasco no acudirá a la marcha de Sare aunque apoya planteamientos "posibilistas" para el "fin ordenado" de ETA

En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Erkoreka ha reconocido que la manifestación, de carácter anual, "congrega a muchas personas que querrían ver que el proceso final de la violencia y el terrorismo se desarrolla con más velocidad".

Según ha dicho, el Gobierno vasco ha mantenido, hasta la fecha, una postura "clara" ante "estos asuntos", y ha sido "partidario de planteamientos serios, realistas y posibilistas, a fin de facilitar el fin ordenado de la violencia en Euskadi".

Además, ha insistido en que el Ejecutivo autónomo no participa en manifestaciones "que no tengan una convocatoria institucional", por lo que no acudirá.