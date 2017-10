El Gobierno pide a Puigdemont volver a la ley si quiere dialogar y "empezar a sellar la fractura" en el Parlament

El portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo, ha insistido en la necesidad de que vuelvan a la legalidad el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, si quiere dialogar y ha añadido que "sería bueno empezar a sellar la fractura" en el Parlamento catalán, donde están sentados los representantes de los ciudadanos y donde se debe recuperar "el diálogo" y la convivencia "rota".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro portavoz ha pedido como ya ha hecho estos días el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que no se den "pasos irreversibles en la mala dirección" y ha subrayado que estos días se están escuchando "muchísimas voces muy diversas y muy plurales" solicitando a las autoridades catalanas "que no sigan" con sus planes de independencia porque "ése no es el camino" y "no lleva a ningún sitio".

Méndez de Vigo ha recalcado que para dialogar hay que estar en la legalidad porque "no se puede dialogar si se está en la ilegalidad". Por eso, ha pedido al Gobierno catalán que se sitúe "en el orden constitucional" porque, según ha recalcado, la vuelta a la ley es una "condición fundamental".

RAJOY ACTUARÁ CUANDO LO CREA "OPORTUNO"

Después de que el expresidente José María Aznar y un sector del PP defienda actuar ya ante la situación que se vive en Cataluña, con medidas como el artículo 155 de la Constitución, Méndez de Vigo ha señalado que se trata de una situación "enormemente compleja y complicada" y ha subrayado que tomará medidas en el momento que crea conveniente.

"El Gobierno, en ese afán de volver a la legalidad todos los días se empeña en ello y todos los días lo explica", ha asegurado, para añadir que "hay muchísima gente" que quiere que se vuelva a la legalidad y eso es lo que en este momento es "importante". Además, ha apelado a la necesidad de mantener la unidad política en este momento.

Al ser preguntado si el Ejecutivo está esperando a que se produzca una declaración unilateral de independencia para actuar, el ministro ha recordado las palabra de Rajoy asegurando que hará lo que crea "mejor" para España y en el momento que le parezca "más oportuno". "Es responsabilidad del Gobierno tomar las decisiones", ha dicho, para añadir que está hablando de esas decisiones con el PSOE y con C's.

Dicho esto, ha indicado que el Gobierno "tomará en el momento oportuno aquellas decisiones que tenga por conveniente y lo hará con inmediatez, con firmeza y con serenidad". Según ha dicho, el respeto a la legalidad y no llevar a cabo pasos "que no tengan vuelta atrás" es también algo importante en favor de la convivencia y la concordia de los catalanes.

RAJOY NO SE VA A DEJAR "INFLUIR POR NADIE"

Ante las presiones a Mariano Rajoy para aplicar ya el 155, Méndez de Vigo ha afirmado que él defiende la libertad de expresión pero ha insistido en que el Gobierno "sabe cuando tiene que actuar y actuará cuando tenga que hacerlo". "No se va a dejar influir por nadie", ha aseverado, para añadir que mientras tanto cumple con su "obligación" de explicar que lo que está ocurriendo en Cataluña "es malo" para la sociedad catalana porque "rompe la convivencia".

Al ser preguntado si el Gobierno interpretaría como un paso atrás el hecho de que hubiera una declaración de independencia aplazada, Méndez de Vigo ha insistido en el mensaje de que hay que volver a la senda de la legalidad porque si no la hay, lo que crece es la "incertidumbre" y se producen decisiones empresariales como cambiar el domicilio fiscal fuera de Cataluña.

En este sentido, ha recalcado de nuevo que la vuelta a la legalidad es "también la vuelta al diálogo en el Parlamento de Cataluña" y ha agregado que sería "bueno empezar a sellar esa fractura" que se abrió los días 6 y 7 en el Parlamento catalán porque "todo lo que sea ir en favor de la convivencia es positivo". "Es importante cerrar esa brecha en el Parlamento de Cataluña", ha proclamado.

EL MENSAJE DEL REY

El ministro ha destacado el acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) hace dos días dejando claro que el 1-O "no tuvo lugar ningún proceso que pueda ser considerado como referéndum" y que, por lo tanto "carecen de todo valor los datos" que la Generalitat viene presentando públicamete como resultados de las votaciones.

También ha puesto en valor el mensaje del Rey el pasado martes, tanto por el "momento" como "por su contenido", en especial la alusión a la defensa del orden constitucional. "Nuestra democracia es madura y consolidada, de personas libres e iguales en derecho", ha proclamado, para añadir que el Gobierno español ha recibido estos días el apoyo de los grandes partidos representados en el Parlamento Europeo y de la Comisión Europea.

Y, finalmente, tras la declaración ante la Audiencia Nacional del jefe de los Mossos, Josep Lluis Trapero y los dirigentes de ANC y Omnium, ha indicado que es la "consecuencia" de la vulneración de la ley, que sigue su "curso".