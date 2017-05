El Gobierno dice a Puigdemont estar abierto al diálogo sin fecha de caducidad pero no para el "monotema" del referéndum

Así se ha pronunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros al ser preguntado si, ante el hecho de que Carles Puigdemont tenga intención de trasladar a Mariano Rajoy una ultima oferta de negociación sobre el referéndum, cree que puede ser útil una reunión entre el presidente catalán y el jefe del Ejecutivo.

Méndez de Vigo ha pedido "calma" a Puigdemont, afeándole que hable de la "última propuesta" que hace al Ejecutivo del PP. "Calma, tranquilidad, hablemos, pero no planteemos esto en esos términos. El Gobierno es dialogante y quiere escuchar y hablar, pero si el monotema es que tiene que celebrarse sí o sí el referéndum...", se ha quejado.

Así, ha señalado que desde el Gobierno "siempre" han dicho a los catalanes que "lo que les preocupa es resolver sus problemas" en temas como la financiación de los servicios públicos esenciales y ha agregado que "para eso abre la mano al diálogo sin fecha de caducidad". "Lo que nos importa es resolver los verdaderos problemas que tiene la gente", ha enfatizado.

En este punto, ha dicho "una vez más" al Gobierno catalán y a los partidos soberanistas que ese referéndum que pretenden es "ilegal", como han dicho "los tribunales" con "meridiana claridad". Por eso, ha asegurado que le "preocupa la deriva" del Ejecutivo catalán desoyendo los informes del Consejo de Garantías Estatutarias o los informes de los letrados del Parlamento catalán contrarios a ese proceso.

LAS TESIS DE MARGALLO

Tras recalcar que la ley es "igual para todos" y hay que "cumplirla" porque si no sería "la ley de la jungla", Méndez de Vigo ha indicado que el Gobierno de Mariano Rajoy va a seguir haciendo "ese esfuerzo de diálogo, escucha y compresión" pero no para hablar del referéndum. "Confiamos en que no se produzca ese referéndum y no se produzca esa situación que, no solo es ilegal, sino que no beneficia a los ciudadanos, que lo que quieren es que se resuelvan sus problemas".

Al ser preguntado si está de acuerdo con la propuesta del exministro José Manuel García-Margallo acerca de que se suspendan durante 24 horas las competencias de Cataluña y se requisen las urnas para que no se celebre el referéndum, Méndez de Vigo no ha entrado en valorar las tesis del exjefe de la Diplomacia española y se ha limitado a decir que el referéndum es "ilegal".