El Gobierno avisa a Puigdemont: "Nadie va a reconocer una secesión unilateral en España"

El portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo, ha asegurado este martes que si en Cataluña se produce una declaración unilateral de independencia "no tendrá efecto de ningún tipo" porque necesitaría un reconocimiento internacional y "nadie va a reconocer una secesión unilateral en España". Además, ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" porque en Europa "todo el mundo entiende muy bien que se aplique la fuerza de la democracia" ante "un secesionismo que vulnera las más elementales libertades democráticas".

"Para que se reconozca a un Estado como independiente tienen que reconocerte Naciones Unidas y la Unión Europea. Nadie va a reconocerles", ha declarado Méndez de Vigo en una entrevista en Telecinco, que ha recogido Europa Press. De hecho, ha señalado que diferentes mandatarios europeos e internacionales "se lo están diciendo todos los días".

El ministro ha indicado que el "frente diplomático está unido, estable y sólido" y ha rechazado que se haya "resquebrajado" ante los mensajes del independentismo. De hecho, ha indicado que él mismo viajó hace una semana a Bruselas para verse con corresponsales extranjeros, a los que ha "explicado las cosas".

A EUROPA "NO LE INTERESA LO MÁS MÍNIMO"

En este sentido, se ha mostrado convencido de que no habrá "ningún resquebrajamiento porque a Europa no le interesa una secesión" en España ni desde el punto de vista legal ni ante la posibilidad de que en distintos Estados miembros empiecen a surgir "movimientos de autodeterminación". "A Europa no le interesa lo más mínimo porque juega a la vertebración y la unidad y esto es un efecto de disgregación", ha advertido.

Tras asegurar que no se va a celebrar un referéndum, que además no cumple "ninguna garantía jurídica" para llevarlo a cabo, el ministro ha recordado como hace poco el propio Puigdemont se opuso a que hubiera referéndum de autodeterminación en Kurdistán o el Sáhara, algo que, según ha dicho, refleja "cómo hay distintas varas de medir". Es más, ha recordado que en las elecciones catalanas de 2014 el entonces presidente Artur Mas ordenó a los Mossos retirar las urnas que se habían colocado un centenar de alcaldes para ejercer el derecho a decidir porque "era ilegal".

Ante la posibilidad de que se pueda detener a Puigdemont, el portavoz del Gobierno ha señalado que es el fiscal general del Estado el que tiene que "tomar esa decisión o no" y ha agregado, ante las medidas que se han tomado hasta ahora, que forman parte de una "situación absolutamente legal, prevista en el Estado de Derecho".

NO SE PUEDEN CAMBIAR LAS COSAS "A LAS BRAVAS"

Al ser preguntado por unas declaraciones de Puigdemont en una televisión francesa hablando de comenzar un camino, Méndez de Vigo ha recalcado que una declaración unilateral de independencia "no es un camino" sino que es "un punto y aparte". Además, le ha recordado que no puede gestionar nada con la UE porque "para eso le tendrían que reconocer"

"El Tratado de Lisboa dice claramente que la organización territorial es competencia exclusiva del Estado y la UE no puede entrar a negociar nada que es exclusiva del Estado firmante de los tratados, que es España. Todo este pêle-mêle, por utilizar la expresión francesa, en el que está el señor Puigdemont, al final lo que revela es que no tiene las ideas nada claras, salvo una idea que es la que dice siempre: referéndum sí o sí", ha aseverado.

Ante una posible declaración unilateral de independencia por parte de los independentistas, Méndez de Vigo ha llamado a la tranquilidad y ha añadido que en ese caso utilizará los instrumentos con los que ha trabajado desde el primer momento, "la fuerza de la ley". Al ser preguntado si recurrirá el Gobierno al artículo 155 de la Constitución y quitará la potestad para hacer elecciones, se ha limitado a decir que Rajoy ya dijo que emplearía "toda la fuerza de la ley".

El portavoz del Gobierno ha recalcado que las leyes se pueden cambiar a través del consenso, "no unilateralmente a las bravas". "Es lo que entienden nuestros socios europeos, que las cosas hay que hacerlas según los procedimientos, no a las bravas", ha enfatizado.

PAPEL DEL REY Y OFRECIMIENTO DEL PNV

Además, ha elogiado el papel de Felipe VI en esta situación, con manifestaciones "inequívocas" y una "actitud digna de elogio". "El Rey hace muchas cosas hacia afuera y hará otras hacia adentro. Pero las que hace hacia adentro, deben quedar ahí", ha dicho, al tiempo que ha calificado de "impecables" las últimas declaraciones del Rey Emérito Juan Carlos asegurando que es imprescindible el consenso para la estabilidad.

También ha saludado que los nacionalistas vascos se ofrezcan como mediadores ante la situación abierta en Cataluña. A su juicio, "todos los que de buena fe quieran contribuir a buscar consensos, son bienvenidos", ya que, en el diálogo "con mano tendida y sin fecha de caducidad" que plantea el Ejecutivo "deben participar todos los grupos políticos". "Bienvenidos todos los que quieran hacerlo", ha apostillado.

Es más, ha dicho que en el caso del PNV tiene "más interés e importancia" porque en el año 2000 ya hubo un "un intento" en el País Vasco con el llamado 'plan Ibarretxe' que se "sujetó en todo momento a la legalidad", por lo que "tienen experiencia en lo que significan estas cosas". Dicho esto, ha saludado las palabras del lehendakari, Iñigo Urkullu, señalando que los referendums que no están acordados no pueden tener valor.

ARTUR MAS "NO PUEDE DESENTENDERSE"

Ante el hecho de que el Tribunal de Cuentas haya solicitado 5,2 millones de euros al expresidente Artur Mas por la consulta del 9-N, Méndez de Vigo ha indicado que "uno no puede desentenderse de sus responsabilidades" y ha señalado que el Gobierno ha dicho desde el primer momento que ni un euro de los catalanes puede destinarse a un referéndum "ilegal". "Por tanto, si hacen algo ilegal, serán los responsables los que tengan que cubrir con ello. Y eso es completamente normal", ha apuntado.

Méndez de Vigo ha llamado a la "cautela y la concordia de todos" en este momento "difícil y complicado" porque "lo más importante es la convivencia y seguir manteniendo la relaciones de amistad y familiares. "El Gobierno siempre ha estado abierto al diálogo, pero dentro de la ley", ha recalcado, para mostrarse convencido de que la fuerza de la democracia "es la que acaba siempre imponiéndose"

CARTA A LOS DIRECTORES DE COLEGIOS

Para impedir que el día 1 se abran colegios, el ministro ha explicado que los directores de los colegios han recibido una carta, a través del delegado del Gobierno, en la que se les explica que no tienen "obligación" de "obedecer una orden ilegal" porque el referéndum "es ilegal". "Saben que no deben prestar los colegios para un acto ilegal, están avisados de ello. Y saben que no están obligados a hacerlo y que la ley les ampara", ha dicho, para agregar que en caso contrario tendrán que "atenerse a las consecuencias".

Al ser preguntado qué va a hacer el Gobierno para evitar el adoctrinamiento en la escuela, Méndez de Vigo ha admitido que "inculcar odio" a los niños es "deleznable" y no se les puede "manipular" ni "orientar políticamente". Por eso, ha defendido la necesidad de buscar soluciones a este asunto dentro del pacto nacional por la educación en el que están trabajando y que pretende lograr la "cohesión nacional" y "vertebrar" el país.