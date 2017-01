El Gobierno cree que Puigdemont "se equivoca de foro" al ir a Bruselas y no a la conferencia de presidentes

"Aquí (Bruselas) no es invitado y viene, y donde es invitado no va", ha ironizado la ministra en declaraciones a la prensa en la capital europea, en alusión a que la agenda del presidente catalán no incluye ningún encuentro con altos funcionarios y representantes de las instituciones europeas.

Ni el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ni ninguno de sus comisarios, ni tampoco el nuevo presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, recibirán a Puigdemont, según han confirmado varias fuentes a Europa Press.

Tampoco el presidente de la Generalitat ha solicitado ningún encuentro, añaden las fuentes, a diferencia de su anterior visita el pasado mayo, cuando su equipo intentó sin éxito pactar un encuentro con los representantes comunitarios.

Sobre la posibilidad de que el Gobierno de Mariano Rajoy haya intercedido en Bruselas para boicotear la visita de Puigdemont, Montserrat ha eludido una respuesta directa y ha afirmado que su presencia en Europa se limita a "hablar de lo que preocupa a los ciudadanos". "No venimos a hablar de separaciones, sino que venimos a construir más Europa", ha zanjado.

En este contexto, Montserrat ha pedido al presidente autonómico que "se anime a volver a entrar" en la Conferencia de Presidentes de las Comunidades Autónomos, un foro en el que la ministra asegura que se han logrado "trabajos muy buenos" y que es la plataforma en la que podría "defender los intereses y problemas reales" de los catalanes.

"El Gobierno de España tiene la mano tendida a todos los catalanes. Somos el Gobierno de todos los catalanes y damos diálogo a todos los catalanes", ha enfatizado la ministra, para insistir en que la puerta de la conferencia está abierta para el Govern.

Preguntada por si el Gobierno está preocupado por la insistencia de Puigdemont de exponer su programa en Bruselas, Montserrat ha asegurado que lo que "preocupa" al Ejecutivo de Mariano Rajoy es que Puigdemont "no acuda al marco de diálogo y acuerdo" que ofrece la conferencia de presidentes.

"Le diría que aquí, en Europa, hay un espacio de unión, de cohesión, de crecimiento, de construcción juntos, y no es un espacio de separación y desunión", ha añadido, para concluir pidiendo a Puigdemont que "no deje abandonados" ni "arrinconados" a los catalanes.